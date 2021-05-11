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【癌症殺手】常吃泡菜鹹魚酸瓜醃製食物　兒童患鼻咽癌風險增7倍【附常見病徵】

醫生診症室 12:59 2021/05/11

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兒童常吃泡菜等醃製食物，患鼻咽癌風險增加7倍。

飲食習慣與健康息息相關。有耳鼻喉科教授指出，吃過量醃製食物可誘發鼻咽癌，愈年幼進食，罹患風險就愈高，甚至可增加7倍。

愈年幼風險愈高

台大醫院副院長、台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人在當地節目《健康2.0》指出，台灣每年約有1600人患鼻咽癌，鼻咽癌3大成因如下：

1. 基因遺傳：很多患者有家族病史，親屬中有鼻咽癌患者。

2. EB病毒（人類皰疹病毒第四型）感染：EB病毒普遍存於社會中，幾乎無可避免，有些人感染EB病毒後不會誘發癌症，有些人卻會。除了受基因影響，這亦與飲食習慣有關。

3. 醃製食物：有研究指出，年幼時經常進食醃製食物，患鼻咽癌的風險愈大，甚至可增加7倍。例如幼兒剛斷奶時吃副食品，就已進食大量醃製食物。醃製食物包括鹹魚、泡菜、榨菜、酸瓜、醃蘿蔔等，這類食物含有大量亞硝酸鹽，屬於致癌物質。

婁培人指，若基因本身有弱點，無法對抗EB病毒，再加上年幼時進食過多醃製食物的話，罹患鼻咽癌機會比一般人高很多。

【同場加映】過量進食5類食物　易增患大腸癌風險

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本港患者確診多已屬較晚期

據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男士（20至44歲）最常見的癌症，患者以40至60歲的男性最多。本港大部份鼻咽癌患者確診時，期數大多都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%）。耳鼻喉科專科醫生林偉雄早前接受TOPick訪問時指，這與鼻咽癌的早期病徵不明顯有關。

林醫生指，鼻咽癌常見病徵如下：

  • 早期：鼻涕、口水間中有血絲；單邊聽力下降或耳鳴；頸部出現不痛的腫塊
  • 晚期：視覺有重影、聲沙、說話含糊不清、吞嚥困難

他表示，除了明顯的流鼻血外，上述大部份症狀幾乎都在鼻咽以外的位置發生，因此容易令人們誤以為自己只是患了其他輕微毛病，如熱氣、傷風感冒丶耳垢多、肌肉淋巴發炎等其他相對輕微的病症，繼而延誤了病情。

根據衞生署資料，鼻咽癌的主要成因包括：

  • 飲食習慣，如：大量進食鹹魚及煙薰食品
  • 病毒感染，如：非洲淋巴細胞瘤病毒
  • 吸煙
  • 遺傳：鼻咽癌病人的血緣直系親屬如父母、兄弟姊妹、子女，患上同樣病症的機會比其他人為高。

【同場加映】過量進食5類食物　易增患大腸癌風險

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同場加映：【活得健康啲】常吃高糖水果可導致脂肪肝　醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌

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責任編輯：羅嘉欣

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