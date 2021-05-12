【國際護士節】前線護士兩度抗疫不懼勞苦　獲傑出員工獎

▲ 今年有3名護士獲得傑出員工獎。（馮漢柱攝）

疫情持續逾一年，前線醫護人員奮勇抗疫，守護市民健康。今年共有3名護士獲得醫管局年度傑出員工獎，包括2名曾經歷沙士的護士，其中東區醫院病房經理（婦產科）梁翠瑩在新冠疫情下再次走上前線，利用自己的經歷抗疫，工作縱使繁重，惟仍然堅持自己的專業，不懼勞苦；而曾染沙士的威爾斯親王醫院高級護理主任（中央護理部）廖日和現已退居幕後訓練新一代年輕護士。

另一名獲傑出員工獎的護士，曾接觸過一患心臟危疾6旬婦曾要求放棄治療。詳情即看：【下一頁】

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威爾斯親王醫院高級護理主任（中央護理部）廖日和入行逾20年，他坦言當時純粹是受招聘廣告吸引而入讀護士學校，沒料到可以在工作中找到滿足感。2003年的沙士時，當年在威院外科工作的他自願到曾爆發沙士的8A病房幫忙，亦正正因此，令他不幸感染上沙士。當時的他，由一名照顧病人的護士變成被照顧的病人，而當時的經歷亦令他更能得知病人的感受。

睡在床上就會知道病人的感受，亦知道面對死亡的感受。

廖日和坦言很喜歡護士的工作，形容其為一份「人與人之間的職業」。他曾接觸過一名病人家人在病人離世後，由傷心的心情轉化為積極面對生活的故事，令他明白到所有事的完結都是另一個新的開始；而每日面對不同病人、看到不同故事的他，令他在工作中漸漸成長。

現時的他由前線人員退居幕後，主要訓練新一代護士，盼藉著自己曾面對的事情，教導新入行的年輕護士，不要小看自己的工作及能力。

看到病人康復出院固然開心，但總有些病人或會因為病情而不幸離世，而生老病死是一個必經階段，最重要的是我們如何讓他們在死前活得好一點，在他死後又可以令其家人感釋懷。

東區醫院病房經理（婦產科）梁翠瑩同樣經歷過2003年的沙士，她當時在婦產科工作，由於有同事不幸染上沙士，婦產科的半私家病房因而轉為隔離病房，而她亦成為前線抗疫人員。她為了不讓家人染疫，更不敢回家，無汰與兩名年僅3、4歲的孩子見面。

去年爆發新冠疫情，她再次走上前線，在東區醫院的隔離病房工作。面對確診個案日漸增加，有不少家庭都全員染疫，她明白到染病時家人支持重要性，便主動要求當局將家庭成員安排在同一醫院，她坦言工作辛苦，但身邊的同事尤如「小天使」一樣互相扶持才可堅持下去。

與沙士相比，新冠肺疫的時間更長，似是一場「長久戰」，要市民同醫護人員一同齊心抗疫才可。有時候得到病人家人親切的感謝已是最好的動力！

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記者：郭詩詩