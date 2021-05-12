【融匯科技】年輕女生追隨興趣　成工程新專才　IVE高級文憑接通智慧工程發展路

科技帶動各行各業數碼轉型，工程界近年亦引入不少新科技，提升工程項目的管理效率和配合可持續發展的趨勢。兩位IVE工程高級文憑畢業生劉慧嘉（Monika）與黃婉珊（Kita），追隨興趣，抓緊行業智慧化的發展機會，加上高級文憑課程著重應用實踐的培訓，助她們打穩專業根基，成為新一代工程專才。



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掌握科技應用 投身工程數碼化發展

隨著政府推動智慧城市發展，工程業界亦積極推動建築項目數碼化，提高工程質量及效率。工程學科高級文憑畢業生Monika 在IVE讀書時學習到「建築信息模擬」（Building information modelling或簡稱BIM）及數碼3D繪圖設計技術，掌握科技於行業的應用，畢業後投身行業，現已成為跨國工程顧問企業的區域資訊經理。

Monika的父親從事工程及室內設計，耳濡目染下她亦培養了對工程的興趣，中學畢業後選擇於IVE升學。「IVE工程高級文憑涉獵多個工程範疇，更有機會接觸 BIM等新技術，助我把握工程行業數碼化的發展趨勢。」Monika畢業後獲得工程顧問公司聘用為BIM協調員，與工程業的科技趨勢同步發展。

劉慧嘉（Monika）

跨國工程顧問公司區域資訊經理（亞洲）

● IVE建築科技及室內設計高級文憑（現稱建築科技及設計高級文憑）畢業生

● 英國大學建造工程管理銜接學士學位課程

工程業越趨智慧化 掌握數碼技能佔職場優勢

Monika曾參與多個本港及內地的大型工程項目，包括大型藝術綜合商住社區、鐵路上蓋發展、內地中央商務區（CBD）項目等，工作上須運用BIM技術將設計、環境、規劃、物料等數據結合，以虛擬模擬技術360度展示，讓各持份者更了解項目的進度，有助協調及提升建造效率。她分享：「我曾與團隊運用4D BIM模型，為鐵路上蓋工程模擬施工方案，在原有的3D繪圖上加上時間軸協助了解建造流程，加快了建造效率。」

Monika由BIM協調員開始，一步步晉升至區域資訊經理，從中見證工程業界數碼化的發展，Monika認為：「BIM是工程項目中各參與者的通用語言，有助提⾼建築項目的設計與施工效率、以及審批速度與交收後的維護管理等。」除了BIM，業界亦運用其他新技術於工程項目，例如採用「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction或簡稱MiC），將建築物內部的複雜結構及機電設計組件預先生產及安裝，之後再送到工地裝嵌，能確保工程質量及時間控制。此外，業界亦會利用航拍機勘察及收集工地數據，再配合人工智能影像分析等技術，協助工程項目管理及規劃。



工程數碼化日漸普及，除建造工程外，智能運輸、環境工程、屋宇裝備等範疇亦加入了不少新科技元素，業界對能掌握新科技應用的工程專才需求殷切，Monika鼓勵對工程專業有興趣的畢業生，及早裝備相關技能，把握行業發展機遇。

▲ Monika曾參與香港大型藝術綜合商住社區、鐵路上蓋發展、內地中央商務區(CBD)項目等工程項目，運用BIM技術協調各持份者，管理項目資訊以提升建造效率。

學以致用 參與智慧城市發展

另一位IVE工程高級文憑畢業生Kita現已考取特許測量師的專業資格，並於上市建築公司IBI Group Holdings Limited任職高級工料測量師，經常穿梭於不同工程項目，參與建造管理及為工程項目訂立預算，監督用料、進度和控制開支等工作。她表示：「隨著政府進一步發展智慧城市，工程界對掌握新科技應用及業界可持續發展趨勢的專才需求殷切；而作為測量師，除了應用BIM等工程技術，亦需協助建築物取得綠建環評認證，如選用環保材料、於施工過程中採用環保措施及減少廢棄物料等，為社區可持續發展出力。」

黃婉珊（Kita）

特許測量師

IBI Group Holdings Limited高級測量師

● IVE工程高級文憑畢業

● 英國雷丁大學（University of Reading）建築管理及測量學士

● 英國倫敦大學學院（University College London）設施及環境管理碩士

獲獎學金到海外升學 拓工程新視野

Kita因應興趣而入讀IVE高級文憑，開展升學及事業發展的新方向：「在IVE學習期間，有不少實地考察的機會，能將課堂內容結合真實工作環境，令我學習事半功倍。」憑著優異的成績及課外學習的表現，高級文憑畢業後，Kita獲得賀維雅基金會獎學金資助到英國雷丁大學升讀建築管理及測量學士，並以一級榮譽畢業，其後更獲得獎學金支持於倫敦大學學院修讀碩士，一圓測量師的理想。英國的留學經驗，亦正好讓她與現時國際化的工作團隊溝通無間。

追隨興趣 規劃理想發展

Monika和Kita均認為在IVE所學習和累積得來的知識與實踐經驗，為她們的專業路奠下良好基礎。她們亦勉勵即將面對放榜的應屆DSE考生：「公開試成績並不會規限未來的發展，了解各行業發展趨勢，選擇自己有興趣的科目，便能越讀越有樂趣，邁向理想。」

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VTC選科策略資訊日2021

日期︰5月21日（星期五）

時間︰上午11時至下午4時半

網上講座

及

日期︰5月22日（星期六）

時間︰下午2時至下午5時

網上直播或到IVE（黃克競）參加ˆ

中六同學及家長立即登記

活動詳情及登記︰www.vtc.edu.hk/infoday

查詢電話︰2836 1888

ˆ5月22日活動暫定以網上及實體形式舉行，有關詳情及最新資訊，請瀏覽活動網頁及VTC入學網頁



（資料由客戶提供）