【酒店下午茶】中環石板街酒店推夢幻莊園High Tea　送刺繡藝術品牌La broderie禮券

▲ 甜點賣相精緻，如雜莓泡沫莫斯卡托果凍、馬卡龍及鮮果撻(酒店提供)

5月充滿藝術感的月份，中環．石板街酒店Gradini意大利餐廳首度聯乘刺繡藝術品牌「La broderie 繡飾．度人」，以其「The dream」手工珠寶蝴蝶胸針系列作為創作靈感，呈獻瑰麗典雅的「夢幻莊園下午茶」。

中式刺繡以絲線展現作品的細膩平整，法式刺繡則運用不同的原料突顯圖案的立體感。刺繡藝術品牌La broderie 繡飾．度人」的作品，融會中式及法式刺繡技巧，每件皆由全人手繡成，獨一無二，以一針一線演繹優雅的生活品味。

Gradini的廚師團隊透過精緻的下午茶美點演繹夢幻與獨特的滋味，配合精美的鳥籠層架，以及餐廳優雅的裝潢，品嘗一刻猶如置身瑰麗典雅的夢幻莊園。當中鹹點包括迷你鵝肝慕絲脆筒、意式風乾火腿配松露蜂蜜、黃瓜刁草忌廉芝士巻、鴨肉醬三文治。

▲ Gradini聯乘刺繡藝術品牌La broderie 推出「夢幻莊園下午茶」(酒店提供)

而甜點有雜莓泡沫莫斯卡托果凍、馬卡龍及鮮果撻。此外，配以車厘子果醬及傳統奶油忌廉的英式鬆餅同樣不容錯過。客人更可挑選人手調配的夏日冰茶、即磨咖啡或Tea WG原片茶葉沖泡的頂級茗茶配搭。現凡惠顧下午茶的客人更可獲得La broderie禮券一張，凡購買「The dream」手工珠寶蝴蝶胸針，可獲贈價值$1,150的純羊毛圍巾一條。

供應期：即日至7月16日

時間：每天3pm-5:30pm

價錢：$298/位、$528/兩位 (另加一服務費)，亦設外賣

地址：中環皇后大道中74號中環．石板街酒店大堂樓層

查詢：2308 3088

記者：郭秀芳