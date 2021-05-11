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【再創新高】公屋輪候時間升至平均5.8年　25.3萬家庭等上樓

社會 12:51 2021/05/11

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出租公屋輪候時間又創廿年新高。（資料圖片）

房屋署今日（11日）更新公屋輪候數據，截至今年3月底，一般申請的平均輪候時間是5.8年，較對上一季微升0.1年，仍遠離政府3年上樓目標，並創逾廿年新高。另外，長者一人申請者等上樓平均3.6年，數據較對上一季多0.2年。

截至今年3月底，約有15.33萬宗一般公屋申請，以及約10.05萬宗非長者一人申請，合共25.38萬人輪候中，整體輪候個案較對上一季減少約600宗。

房署解釋，編配工作受到疫情影響，包括駿洋邨及暉明邨未能如期入伙。現時整體編配工作已恢復正常，包括駿洋邨及暉明邨入伙手續陸續完成，在今年第一季中獲得編配的一般申請者，多達4,000宗；而獲得編配的長者一人申請者，也由上一季的600宗升至700宗。由於不少獲編配的申請者輪候已久，令輪候時間反映在最新的平均輪候時間中。

據了解，鑽石山啟鑽苑的兩座出租公屋，將於今年第三季開始編配。

按房署資料，「公屋輪候時間」以住戶申請公屋的登記日期開始計算， 直至首次配屋為止。該輪候時間是計算過去12個月，獲安置入住公屋的一般申請者，其輪候時間平均數，並不等同輪候冊申請者須等待配屋的時間。

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記者：吳卓峰

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