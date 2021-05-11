【好聲好戲】聲演小夫+小丸子伴港人成長　黃鳳英配音血淚：靠類固醇開聲

▲ 黃鳳英為《好聲好戲》任導師。

TVB綜藝節目《好聲好戲》邀來一眾藝人當配音，馮盈盈、易宇航及何廣沛等人表現獲讚賞，而席上的評審導師其實亦臥虎藏龍，眾人皆為專業配音師。當中，黃鳳英早於80年代尾已入行，在配音界遊走逾30年的他有過不少辛酸血淚史。

黃鳳英於1993年加入TVB配音組，曾於2011年轉往城市電訊配音組，2014年轉職做自由身配音員，至2021年就為節目《好聲好戲》擔任導師。

▲ 黃鳳英入行逾30年，為不少經典動畫人物配音。（截圖）

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配音員入行經過

黃鳳英曾跟TOPick受訪分享，成為配音員以前，她曾做過其他職業，當時就趁着晚上的公餘時間報讀配音訓練班。一心打算入行配音，是因為她覺得做配音會發達，畢竟這行業亦屬於娛樂圈。

怎料黃鳳英第一次報讀配音訓練班時就被騙財，令她感到迷惘和失望。之後，她遇上因聲演「多啦A夢」的林保全，及第一位聲演「大雄」的配音員曾慶珏所開辦的訓練班，便再次報名，但因著上一次的經歷，她卻不想再試音，最後被朋友說服，二人結伴試音，結果她入了行，自此開展配音員生涯。

黃鳳英的聲音，觀眾一聽便會認得，因為她配過不少家喻戶曉的動畫角色，包括《多啦A夢》的小夫、《忍者亂太郎》的新丁、《櫻桃小丸子》中小丸子的祖母和《幽遊白書》的桑原靜流等，位位都是陪伴一代香港人成長的好朋友。

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曾失聲無糧出

她亦因為當配音，曾在街上被認出，不過配音員與演員始終有偌大的分別。黃鳳英曾指配音員要在短時間內靈活切換角色，不論背景、種類及人物性格等，不像演員拍戲有時間抽離，只有好短時間去演，真的會有精神分裂。

但是，說到最辛酸的就是工作及薪酬不穩，沒有糧出已早是閒事。她曾指有試過像歌手開演唱會時失聲，配不到音便需靠類固醇開聲。而她指不是每樣工作都每個月有糧出，試過為某些電影配音後收不到錢，非常辛酸。

但全靠有這些敬業的配音員，才賦予動畫人物靈活有趣的演出！

▲ 黃鳳英提起任配音員的辛酸。（經濟日報圖片庫）

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