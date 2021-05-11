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【武親節】飲茶爭位扯髮爆碗茶壺狂扑　兩家庭小孩前「決戰武親節」3人傷

親子 13:57 2021/05/11

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內地東莞一家酒樓上演一場「決戰武親節」，造成3人輕傷。

剛過去的母親節，不少孝順仔女都帶阿媽去酒樓飲茶，場面溫馨，但內地東莞卻在酒樓上演了一幕「決戰武親節」！近日網上流傳一段影片，有兩個家庭去飲早茶時因爭位而大打出手，當中白衣男向黃衣女潑水兼拿起茶壺狂扑，黃衣女亦發爛向身旁的女子猛扯頭髮，雙方陷入混戰。

從片段中所見，兩家人搭枱同坐，一名白衣四眼男子突然向一名黃衣女子潑水，兩家人隨即「著火」動粗，白衣男拿起鐵水壺多次向黃衣女狂扑，黃衣女不甘示弱，與旁邊的身穿黑白波點裙的女子互扯頭髮，另一名灰衣長髮女則當場「爆碗」作攻擊，眾人陷於大混戰。

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男子鐵水壺狂扑 女子組互攻

白衣男一度被拉開，但看著女子組互攻，再度加入戰團以鐵水壺追扑黃衣女，但黃衣女沒有向白衣男「還拖」，反而在桌上拿起一個保溫水樽攻打黑白波點裙女子，令披頭散髮的她當場崩潰痛哭。

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其後1名紅衣婦人殺出，欲執起保溫水樽欲向白衣男「復仇」，但水樽被職員搶去，她就繼續指罵對方。現場職員亦不斷將兩批人拉開，並快速執枱。在整個過程中，一名小女孩一直坐著目擊大混戰，看似淡定，至後段才有大人將小孩帶到一旁避開。

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公安訓斥 雙方和解及道歉

影片在網絡上被瘋傳，網民對於事發地點議論紛紛，經當局查證後，事發於東莞東城街道的某間酒樓，當地公安局表示，57歲劉姓男子與32歲劉姓女子在酒樓內，為排隊用餐問題發生口角，繼而大打出手，3人受輕傷。

據悉，身穿黃衣的32歲劉姓女子，早上8時便帶孩子與母親等家人到酒樓排隊，等到11時才入座，但此時身穿白衣的四眼劉姓男子突然闖入，霸佔了其他空位，令劉女士感到不滿而發生口角。

公安局表示，雙方已達成和解及互相道歉，同時已訓斥了雙方，並告誡他們凡事都要冷靜處理。

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責任編輯︰王明芳

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