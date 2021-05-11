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【手捲煙】入選意大利遠東電影節　導演陳健朗有望為港爭光

娛樂 12:54 2021/05/11

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林家棟主演《手捲煙》獲不少好評。

林家棟主演的《手捲煙》近日獲邀參加第23屆意大利遠東電影節，並入選競賽部份，代表香港電影角逐多個獎項。令導演陳健朗大為振奮，《手捲煙》亦將於烏甸尼舉行歐洲首映。
 
《手捲煙》去年囊括第57屆金馬獎7項重要提名，及被選為金馬影展閉幕電影以及香港亞洲電影節開幕電影，早前亦獲邀參選第16屆大阪亞洲電影節，同時又獲第9屆新加坡華語電影節選為開幕電影。

《手捲煙》

目前更代表香港電影出戰烏甸尼，有望為港片爭光。導演陳健朗雖然未能親赴意大利，他亦興奮表示：「很高興《手捲煙》入選了烏甸尼影展，繼續在世界各地和不同的觀眾見面！再一次謝謝台前幕後的各位，是大家的付出令《手捲煙》走得這麼遠！同時，希望《手捲煙》這艘承載著香港味道的船，可以在未來到達更加多不同的城市！」
 
意大利烏甸尼遠東電影節的創辦人兼主席薩畢蓮娜芭勒察蒂（Sabrina Baracetti）亦隔空向香港觀眾發表感言：「《手捲》是一部純正香港黑色電影，非常適合我們遠東電影節，它亦很好地代表了我們20多年來一直熱愛的港產片！」

富港片氣息。

她指：「我們特別鍾愛攝影師劉子健富有現代感的影像處理，色彩濃烈迥異，別樹一幟。看到影片最後向所有為香港電影不斷付出努力、默默耕耘的人致敬，令正在為香港電影出一分力的我們也不禁感到光榮！這亦解釋了為何選映這部電影：我們想要繼續支持港產片！」

新晉導演陳健朗用盡心思經營這部處女作，不但有影帝林家棟任男主角，更邀得一眾好戲之人參演，包括《叔叔》金像獎影帝的太保、《翠絲》最佳男配角袁富華、《踏血尋梅》金馬金像最佳男配角白只、錢小豪、周祉君、何華超、朱栢謙、杜燕歌等。首次出演電影南亞裔演員Bipin Karma毫不怯場、表現亮眼！ 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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