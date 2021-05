湯哈迪再上陣演《毒魔：血戰大屠殺》　最強宿敵血蜘蛛霸氣登場【有片】

▲ 《毒魔:血戰大屠殺》

由湯哈迪(Tom Hardy)主演的首集《毒魔》(Venom)在全球票房大收逾8億美元,當時電影片尾,活地夏里遜(Woody Harrelson)飾演的「血蜘蛛」宿主Cletus Kasady登場,為續集埋伏線。

今次續集《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)將在9月上映,新一集繼續由湯哈迪再飾演MARVEL最人氣反英雄毒魔的宿主Eddie Brock,並正式與宿敵血魔對決。

▲ 《毒魔:血戰大屠殺》

該片首條預告在昨日(5月10日)香港時間晚上曝光,從片中所見,Eddie Brock與毒魔並同生活,毒魔更為Eddie Brock煮早餐。此外,血蜘蛛與Cletus Kasady一手把枱上的蜘蛛打死,霸氣登場。

最後,相信大部份粉絲都會留意到一份《號角日報》(Daily Bugle)的出現,這也是對於Marvel漫畫及蜘蛛俠非常經典及重要的報社。當時飾演警探Mulligan的Stephen Graham身上拿著《號角日報》,而頭版的報道就是關於連環殺人狂的「血蜘蛛」宿主Cletus Kasady。