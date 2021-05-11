【道德爭議】曾花60萬買精產混血女被批自私　單身CEO赴俄羅斯取卵盼生第二胎

▲ 內地一名單身女CEO曾花60萬遠赴美國買精子產混血女兒，近日再到俄羅斯取卵，希望以相同方式生第二胎。

現今單身男女即使沒有伴侶，也可以靠著科技圓為人父母心願。內地一名單身女CEO在29歲時渴望做媽媽，卻不想隨便找個伴侶結婚生仔，於是她在4年前花了50萬人民幣（約60萬港元）遠赴美國買精子產混血女兒，卻被批評行為自私。近日單身女CEO到俄羅斯取卵，希望以相同方式生第二胎，為女兒添弟妹。

29歲買精做單親媽媽

綜合內地傳媒報道，現年33歲打扮中性的葉海洋白手興家，20多歲就攀上化妝品公司CEO的高位。雖然她在事業上得意，但愛情上卻未有著落，沒有對象的她希望組織家庭，生兒育女。在29歲那年，她作出人生重大的決定，就是去買精子自己生BB，獨力撫養孩子。

▲ 葉海洋對女兒無微不至。（微博圖片）

葉海洋遠赴美國挑選優質精子，精主都是出自常春藤名校，而且擁有三高——高收入、高學歷、高身長，最後她揀選了3名優質精主的精子，花了50萬人民幣（約60萬港元）進行人工受孕。她誕下5國混血女兒Doris，自此成為單親媽媽，既是媽媽也是爸爸，希望彌補女兒沒有爸爸的缺憾，可愛的Doris已經3歲多了。

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擬生二胎俄羅斯取卵

近日葉海洋在微博宣布到俄羅斯，欲以相同方式再生一個女兒或兒子，並指這次過程跟上次到美國相比專業、認真得多，形容工作人員非常嚴謹負責。4月29日，身在俄羅斯的葉海洋透過影片分享，準備取卵前的感受︰

還是有一點緊張，因為這一次可能就是我最後一次取卵，不會再取了，好害怕好害怕。

▲ Doris長得非常可愛。（微博圖片）

不過，她為了替女兒添弟妹，付出了最大的勇氣，更感慨稱「愛就是付出」、「想做什麼就去做，別畏手畏腳」，認為人生無法重來，應該盡量令自己快樂。即使一路走來葉海洋遇到不少批評聲音，指責她自私生下女兒，卻令女兒一出生就沒有爸爸，但她不理世俗眼光，決心做個好媽媽。

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誕女一嘗為人母滋味

女兒Doris萬千寵愛在一身，天資聰穎，未夠1歲學會走路。今年2月，葉海洋分享為人母心聲︰

女兒第一天去幼稚園，是你讓我明白，做母親的滋味。

▲ 葉海洋身在俄羅斯，希望為女兒添弟妹。（微博圖片）

上月中旬Doris踏上深圳時裝周的台板，年僅3歲4個月大的她擔起小小模特兒，表現淡定毫不怯場。當時葉海洋身在外地，未能陪同女兒出席，Doris上台前還在後台哭著找媽媽，葉海洋坦言「媽媽心都碎了，你是我的驕傲」。

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責任編輯：王明芳