  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (週二) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

​【贏在起跑線】虎媽要求2歲半兒朝9晚6補習　爸爸反感：可否給他快樂童年

教育 13:34 2021/05/11

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

虎媽要求兒子朝9晚6補習。

給予孩子愉快的童年，對他們日後的身心成長有莫大裨益。然而，在充滿競爭的社會中，不少父母卻都擔心孩子落後他人。有台灣爸爸在社交媒體發文，抱怨太太經常拿2歲半兒子與閨密的小孩做比較，甚至要求兒子去上朝9晚6的精英班，令他不勝其煩。

有台灣爸爸在facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，他與太太育有一名2歲半的兒子，但最近兩人在兒子的教育上有分歧。

他表示，太太最近不停在他耳邊炮轟，指閨密小孩的年紀比兒子小2個月，卻已經懂得「從1數到100」，也會讀26個英文字母。另一名閨密3歲的小孩亦已懂得加減算術，反觀自己的兒子，各方面都不如人。

太太要求兒子補習

太太更提出，要送兒子去閨密小孩上的精英資優幼兒班，學數學、數字、字母發音等。

一直對我說兒子居然輸給閨密小孩……我不想聽，很煩，為何小孩2歲半就必須補習。

爸爸指出，精英班每月3.6萬新台幣（約1萬港元）學費，他出得起，但他不要。他希望給兒子一個快樂童年，也不希望一直跟其他小孩比較。

你口中說的精英班，是從（上午）9點上課到下午6點，對一個2歲半小孩是非常操，為何不能給他健康快樂的童年。

帖文引起不少網民熱論，網民大多認為2歲半不應補習，更指人比人比不完，感覺媽媽只是為了自己的虛榮心而強迫孩子。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：從小開發左右腦培養出尖子生

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【虎爸虎媽】小學考試99.5分被父母狂鬧　Band1女生升中後壓力倍增：父母話點會無可能滿分
16:01 2021/05/10
【虎爸虎媽】小學考試99.5分被父母狂鬧　Band1女生升中後壓力倍增：父母話點會無可能滿分
【育兒心得】Bob嫂為子女報8間幼稚園面試　林盛斌太太自認另類虎媽：要孩子從小面對競爭
12:55 2021/05/05
【育兒心得】Bob嫂為子女報8間幼稚園面試　林盛斌太太自認另類虎媽：要孩子從小面對競爭
【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字
12:06 2021/05/04
【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字

你可能感興趣

【虎爸虎媽】小學考試99.5分被父母狂鬧　Band1女生升中後壓力倍增：父母話點會無可能滿分
16:01 2021/05/10
【虎爸虎媽】小學考試99.5分被父母狂鬧　Band1女生升中後壓力倍增：父母話點會無可能滿分
【育兒心得】Bob嫂為子女報8間幼稚園面試　林盛斌太太自認另類虎媽：要孩子從小面對競爭
12:55 2021/05/05
【育兒心得】Bob嫂為子女報8間幼稚園面試　林盛斌太太自認另類虎媽：要孩子從小面對競爭
【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字
12:06 2021/05/04
【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字
家庭教育 育兒心得 幼兒教育 幼稚園 網絡熱話 家庭關係

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等