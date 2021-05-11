​【贏在起跑線】虎媽要求2歲半兒朝9晚6補習　爸爸反感：可否給他快樂童年

▲ 虎媽要求兒子朝9晚6補習。

給予孩子愉快的童年，對他們日後的身心成長有莫大裨益。然而，在充滿競爭的社會中，不少父母卻都擔心孩子落後他人。有台灣爸爸在社交媒體發文，抱怨太太經常拿2歲半兒子與閨密的小孩做比較，甚至要求兒子去上朝9晚6的精英班，令他不勝其煩。

有台灣爸爸在facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，他與太太育有一名2歲半的兒子，但最近兩人在兒子的教育上有分歧。

他表示，太太最近不停在他耳邊炮轟，指閨密小孩的年紀比兒子小2個月，卻已經懂得「從1數到100」，也會讀26個英文字母。另一名閨密3歲的小孩亦已懂得加減算術，反觀自己的兒子，各方面都不如人。

太太要求兒子補習

太太更提出，要送兒子去閨密小孩上的精英資優幼兒班，學數學、數字、字母發音等。

一直對我說兒子居然輸給閨密小孩……我不想聽，很煩，為何小孩2歲半就必須補習。

爸爸指出，精英班每月3.6萬新台幣（約1萬港元）學費，他出得起，但他不要。他希望給兒子一個快樂童年，也不希望一直跟其他小孩比較。

你口中說的精英班，是從（上午）9點上課到下午6點，對一個2歲半小孩是非常操，為何不能給他健康快樂的童年。

帖文引起不少網民熱論，網民大多認為2歲半不應補習，更指人比人比不完，感覺媽媽只是為了自己的虛榮心而強迫孩子。

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責任編輯：王明芳