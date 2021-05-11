【潮流衣物】Mastercard與Vivienne Tam聯手推優惠　即日起持卡人實體商店購物享85折

▲ 國際著名時裝設計師Vivienne Tam。(圖片由Mastercard提供)

Mastercard與時裝設計師Vivienne Tam合作，進一步加強在國際婦女節時推出的支持女性創業家舉措，並為持卡人呈獻更多生活時尚禮遇。

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國際著名時裝設計師Vivienne Tam曾被《福布斯》（Forbes）雜誌選為「25位美籍華人翹楚」及《PEOPLE MAGAZINE》評為「全球最美50人之一」。她擅於利用嶄新的跨文化設計，將科技與時尚完美結合。

選購Vivienne Tam的「Opera Girl」及「V Love Panda」系列，讓您散發自信女性的光環！由即日起至2021年7月4日，Mastercard持卡人凡於VIVIENNE TAM 香港實體商店購買任何最新季度貨品滿港幣3,000*元（以正價計算），並以Mastercard卡付款，即可享有85折優惠。

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責任編輯：張懿慧