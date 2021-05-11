【F9狂野時速】G923全港狂野圈速賽　冠軍有機會獲總值$4498獎品【內附詳情】

▲ 《F9狂野時速》

《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）將於本月19日上映，而位於灣仔利東街的Logitech期間限定體驗館，將以「Logitech G狂野賽車場」為主題，可即場體驗採用獨家TRUEFORCE高傳真力回饋系統，達致高度擬真的駕駛體驗的G923 TRUEFORCE 遊戲賽車軚盤，感受飆車快感。

另外，新開幕的荃新天地及LOHAS Logitech分店，亦同樣設有試玩專區。

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G923全港狂野圈速賽

Logitech G 更與百老匯院線合作，於指定百老匯戲院及電影流動宣傳車舉辦「G923全港狂野圈速賽」，公眾只需於活動網站上登記，即可參賽。

於活動期間，每日以指定地圖及車輛達到最快圈速的頭3位挑戰者有機會贏取《F9狂野時速》電影換票証兩張（價值280元）。

整個活動期間，獲得最快圈速的頭5名參賽者可獲得Logitech G G304 Lightspeed無線電競遊戲滑鼠乙份（價值399元），冠軍更可獲得G923 TRUEFORCE 遊戲賽車軚盤及腳踏乙套及Driving Force變速器乙件（價值共4498元）。

活動詳情如下

日期：5月15日至6月6日，逢星期六、日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza、百老匯荷里活、荃灣百老匯、葵芳百老匯 （由5月24日開始）、PREMIERE ELEMENTS戲院及電影流動宣傳車 （5月15-23日）

預約網站請 按此

賽車軚盤推廣優惠

即日起，官方網店LogitechClub及指定零售商戶更推出連串限時優惠：

由5月17日至6月21日，購買G923即送《F9 狂野時速》電影換票証及《Project CARS 3》（PS4版）遊戲乙套（價值港幣759元）。

由5月17日至6月21日，憑百老匯院線《F9 狂野時速》電影票尾於指定門市購買G923可享八折優惠並獲贈《Project CARS 3》（PS4版）遊戲乙套（價值479元）。

*數量有限，送完即止。