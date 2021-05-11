【人生勝利組】40歲生日感性自白　袁偉豪未為成就自滿：要繼續努力

▲ 袁偉豪踏入40歲生日。

去年結為夫婦的袁偉豪和張寶兒，經常在社交平台放閃，十分恩愛。而今日踏入40歲的袁偉豪，感性地在社交平台發表長文，為40年的人生階段作總結，阿Ben自言許多人心中已視他人生勝利組，但他卻不為此自滿，在40後的另一階段要繼續努力。

▲ 袁偉豪踏入40歲生日。（取自IG）

師父有請︱袁偉豪仍為負評影響情緒 陳山聰勸Ben放下固執：以行動證明一切

坦言人生走了一半

袁偉豪的長文以「向三十歲的我說再見」為題，並分「為三十而立」和「四十不惑」兩部分。阿Ben直言好命的話人生經已走了一半，雖在自己的生日說這些話好像不吉利，但他仍有感而發。

袁偉豪指在30歲出頭的那幾年，偶爾仍會犯錯，就算面前有機會，都未能好好把握，只怪當年尚未開竅。

他又指幸而漸漸成熟，為十年人生黃金歲月打拼，開始有所成就：「正如人家常説：男人總比女人遲熟！幸好我慢慢能夠把每次的角色做好而掌握當中，打拼十年的黃金歲月就這樣過了。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

阿Ben坦言：「而過去的三年更是我人生和事業上的一個春天，工作得到認同，事業也略有成绩，更能夠盡兒女的責任把家人好好安頓起來，還可以在四十歳前成家立室走人生的另一段路！感恩。」

【負評不斷】為攞獎斷食兩日怕被嘲走樣 袁偉豪忍受惡評3年：情緒低落

婚後住清水灣總值約7千萬豪宅的袁偉豪，不諱言寫道：「或者喺好多人心中我已經是人生勝利組了吧？」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他表示不應該自滿：「看看見年輕人的活力、幹勁和拼搏精神，真的令我很佩服和時刻要反思和去改善自己。」

最後袁偉豪亦十分感性寫著：「生老病死是必然，人也只能活一次！要堅定，要相信會有更精彩更美好的將來，要一起加油，青春的你們要繼續發光發亮，我哋一齊好好建立自己的生活」。

同場加映：C君訪問