【親子好去處】免費參觀亞洲最大滅火輪「葛量洪號」　港島親子遊認識海上救援消防歷史

▲ 免費參觀亞洲最大滅火輪「葛量洪號」，港島親子遊認識海上救援消防歷史。

周末是親子玩樂歡樂時光，適合大人小朋友到戶外活動。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖，介紹到位於鰂魚涌公園免費參觀「葛量洪號」滅火輪，小朋友看見龐大的消防船感到非常興奮，「又可以認識消防員海上救援工作嘅知識，真係好有意義。」

▲ 停泊在鰂魚涌公園的「葛量洪號」滅火輪可免費參觀。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

停泊在鰂魚涌公園的「葛量洪號」滅火輪於1953年投入服務，2002年退役前，一直是香港消防處滅火輪隊的旗艦，是亞洲最大的滅火輪，曾參與無數船舶及沿岸重大火警的撲救工作和海上救援任務。

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「葛量洪號」深具歷史意義，香港歷史博物館把它列為藏品，並建設「葛量洪號滅火輪展覽館」，妥善裝置此滅火輪，並於2007年開放予市民參觀。整個展覽館面積約1,200平方米，展出獨特的消防文物，讓市民對香港海上救援工作有更多認識。另外，鰂魚涌公園內有兒童遊樂場，小朋友看見立刻心心眼，絕對是「玩到唔捨得走系列」。

▲ 鰂魚涌公園內有兒童遊樂場是小朋友放電之選。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

路線指南：

「葛量洪號」滅火輪位於香港鰂魚涌公園內，十二歲以下之小童須由成人陪同入場，可從以下三條路線前往該處。

1.從港鐵太古站E出口，經太古城中心和行人天橋步行約10分鐘抵達鰂魚涌公園

2.港鐵西灣河站A出口向西，經香港電影資料館步行約10分鐘至鰂魚涌公園；

3.乘搭途經鯉景道的巴士（2A, 2X, 77, 99, 110, 722），至鯉景灣休憩公園對面下車，再沿行人路向西步行約5分鐘，經香港電影資料館至鰂魚涌公園。

開放時間：

星期一、三至日：上午10時至下午6時

聖誕前夕及農曆新年除夕 : 上午10時至下午5時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯：王明芳