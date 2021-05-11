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【家長投訴】幼稚園老師搽裸色指甲　家長投訴：下次係咪要著迷你裙返工

親子 14:51 2021/05/11

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台灣一名幼稚園老師搽裸色指甲後，被家長投訴只注重扮靚。

近年有不少女生都會美甲，令雙手看上去整齊又漂亮。台灣一名幼稚園老師表示最近搽了裸色指甲，其後被校長約見指有家長投訴她只注重打扮，沒有心機照顧小朋友，令她感到委屈。

一名網民近日在Facebook群組「靠北幼稚園」投稿，指自己是任教K2的幼稚園老師，平時對自己的打扮沒甚麼要求，即使放假約會都不會濃妝艷抹，比較低調。事主表示，最近周末與朋友去火鍋店吃飯，在等待入座期間，享用了免費的美甲服務，

美甲也只是一種顏色的光療而已，為了不搶眼，我選擇顏色低調的米膚色，沒有珠翠滿甲的。

被家長投訴只顧扮靚

在翌日上班時，事主形容學生們「看了就很喜歡」，開心地去看她的指甲並讚嘆很漂亮。本身自己對此亦不為意，認為反正指甲一周內便會卸掉，沒想到只是簡單的美甲，卻惹來了家長投訴。

隔日事主上班時被校長召見，指收到有家長投訴她，「覺得做一個老師不應該太注重打扮」，該名家長認為事主只著重打扮，沒有心機照顧小朋友。事主聽後感到憤怒並且委屈，反指該名投訴的家長平日打扮像個貴婦，但卻要求老師不應搽指甲。其後該名家長更向事主表示：

我覺得老師就要有老師的樣子，妳今次塗指甲油，那下次是不是要穿迷你裙上班？

網民：真係小題大做

帖文一出引來大批網民熱烈回應，斥該名家長思想落後，「用這樣的指標來定義好老師，實在是太狹隘、無知、主觀的思維」、「不用覺得委屈，只需要同情她還有一顆食古不化的腦筋」；亦有家長分享自己女兒的老師，會做美甲和植眼睫毛，認為完全沒有問題。

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另外，有網民不滿幼稚園校長並沒有保護老師，「園長也需要再教育一下。一個人的專業度，不該由外表來定論」、「身為校長難道沒判斷的能力嗎」、「我覺得校長也要用點腦，不是家長說甚麼就找老師麻煩」。

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責任編輯︰王明芳

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