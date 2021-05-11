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【感動她77次】許靖韻全新演繹《請你愛我》　Angela：終於等到這機會

娛樂 15:14 2021/05/11

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《感動她77次》

蔡卓妍（阿Sa）與周柏豪在2017年上映電影《原諒他77次》任男女主角外，並合唱主題曲《請你愛我》。續集《感動她77次》本周上映，今集主題曲由編劇李敏邀得當年夢劇院御用監製Keith Yip出山，將《請你愛我》重新編成爵士曲風。

而且再交戲中演員雷深如（J.Arie）譜寫英文歌詞，由許靖韻（Angela）深情演繹全新版本《Will You？》成為《感動她77次》的主題曲。

J.Arie

一曲兩詞，《Will You？》為《感動她77次》更添接棒《原諒他77次》的承傳意味，許靖韻笑言：「我對粵語版（《請你愛我》）的旋律好熟悉，自己都有翻唱過，兩首歌的分別，除英文與粵語，編曲也截然不同，粵語版本比較像K歌，《Will You？》則偏向爵士感覺，第一次聽就覺得首歌好高級！」

Angela一直希望歌路尋求突破，今次如願以償，首度挑戰爵士曲風感覺十分興奮：「平時有聽這種類型的曲風，好想去試唱一下，終於等到這機會，《Will You？》不同一般的廣東歌，需要注入很多情感，加上很多的ad-lib，不會有一個特定的拍子跟住，好多東西要由自己發揮，有一定難度，但真的好好玩！」

許靖韻


 
錄音當日，Angela獲編劇李敏陪伴，一切進行得相當順利：「有看過《原諒他77次》，對這故事有所了解，雖然錄音時未能看到《感動她77次》，但李敏非常詳細地向我講解編寫這個故事的感覺，以及箇中變化，令我很明白歌詞內裡蘊藏的故事，所以錄音過程頗為順利，希望大家會喜歡這首歌！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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