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【MIRROR成員】Edan可風中學畢業　呂爵安DSE最佳五科取25分入讀港大

尖子教室 16:00 2021/05/11

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Mirror成員呂爵安於大學時期選錯科。

MIRROR成員呂爵安（Edan）憑著參加ViuTV《全民造星》入行，除單飛推出歌曲外，近日更參與演出BL劇《大叔的愛》香港版。

這位新一代男神擁有8級鋼琴造詣外，更有著高學歷。Edan為香港大學工商管理學（資訊系統）學士畢業，不過他曾於訪談中直言選錯科，幸最終成功畢業。

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呂爵安是港大出身。

從小培養音樂興趣

現年24歲的呂爵安（Edan）外型俊俏又予人「乖乖仔」印象，成功俘虜一班粉絲。他讀大學期間，於2018年參與ViuTV選秀節目《全民造星》取得第8名，並成為男團MIRROR的其中一員。

其實就讀可風中學（嗇色園主辦）的Edan，自細已有藝術天份，從小學習鋼琴和小提琴，更考獲鋼琴8級成績。故在參加《全民造星》時，Edan不時表演自彈自唱，更獲封「音樂才子」的稱號。

於MV中同樣大騷琴技。 （取自instagram）

編程考試不及格

另外，中學時代的Edan讀書成績不錯，當年為應付DSE十分勤力，連續3個月每天在自修室溫習。

最終Edan於DSE考獲最佳五科25分的成績，在報JUPAS選科時，由於口才及演講方面較了得，他原本想報讀商科或社工，不過他的老師認為IT行業為未來大趨勢，故此他聽老師意見，於JUPAS首選了港大的工商管理學學士（資訊系統）。

雖然Edan最後成功入學，不過他曾於訪談中直言自己揀錯科目，因為讀中學時他沒修讀過資訊及通訊科技課，電腦資訊方面亦不算在行，故讀得頗吃力，於第一個學期的編程考試更不及格，自覺最終可以如期畢業可算是奇蹟。

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港大工商管理學要求高

其實香港大學工商管理學（資訊系統）學士學位入學資格不低，2020年起改用Best6方法計算，Best6必須包含英文及數學科，數學延伸部分（即M1或M2）也計算在內。

而這科目為商科及Computer Science的雙學位，畢業後的出路跟讀商科或Computer Science的學生相比較廣，只要工作內容與電腦或商業有關都可以。

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Mirror為近日人氣男團。

而大學畢業後，Edan 加入男團MIRROR，除了其鋼琴獨奏十分吸引外，其舞技也不俗。原來Edan於大學時期跟隨老師學跳舞，而當時他的舞蹈老師正是ERROR成員肥仔（梁業）。

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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