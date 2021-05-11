【貧困家庭】妻子患癌花光積蓄治療終病逝　六旬父獨力湊4歲女靠一碗白飯度日

年邁父母照顧子女不容易，台灣一名61歲男子，因妻子患癌，將積蓄全部用於治療，可惜妻子回天乏術，最終病逝。男子獨力照顧4歲女兒琪琪，只能靠接水電散工維生。由於收入微薄，兩人每日僅靠一碗白飯度日，及後他們得到當地慈善團體幫助，生活出現轉機。

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父女靠一碗白飯度日

慈善團體《社團法人愛的延續公益協會》於本月4日在Facebook專頁上，分享兩父女的處境。文章指出，現年61歲的舒先生，原本經營一間水電工程行，卻在數年前遇到客戶捲款潛逃，多年心血化為烏有。及後他捲土重來，踏實經營生意，重新存下積蓄，並與女友結婚，誕下一女。

怎料妻子在生下女兒之後，確診患上子宮頸癌，令舒先生大受打擊。為了讓妻子得到妥善治療，他將積蓄全數花光，可惜妻子仍敵不過病魔，在去年4月離世。

自此舒先生獨力照顧4歲女兒，到處接水電散工維持生計。由於他年紀老邁，獲派工作機會不多，通常一個月僅有5、6天接到工作。微薄收入難以應付日常開支，他積欠數月房租及幼稚園學費，甚至出現三餐不繼的情況，

我只買得起一碗白飯，或是特價即食麵，會待女兒吃飽我才吃。實在餓得受不了，就喝水充飢。

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獲慈善團體幫助

得知兩父女的慘況，《社團法人愛的延續公益協會》提供食物、電器及生活用品，又幫忙償還3個月房租，解決燃眉之急。協會更購買二手電單車，方便男子到處接臨時工作。

現時舒先生得到東部山區的水電工作，為期約3至4個月，協會除了攜帶物資幫忙之外，也代為聯絡當地托兒所，安排人員協助照顧琪琪。協會又承諾提供琪琪至成年所有學費與生活的資助，盼琪琪能夠健康成長，接受良好教育。

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責任編輯：王明芳