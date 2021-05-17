華懋集團周三舉辦招聘日　為中環街市活化項目招攬人才

中環街市活化項目將成為新一代地標，早前華懋集團與市區重建局簽訂十年中環街市營運合約，計劃以「Playground for All」概念，將這幢三級歷史建築打造成為培育文化和生活態度的新一代地標，透過多元化的餐飲、零售和活動為訪客提供獨特的體驗。項目將在第三季首階段對外開放，為此集團將於5月19日(星期三)在中環街市舉行招聘日，提供接近200份中環街市項目相關職位，涵蓋物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作，同場附設華懋集團其他職位，現正接受網上預約登記。

華懋集團人力資源總監孔于人表示，招聘日會特意安排於中環街市舉行，除了希望加深求職人士對該項目的認識外，更期望讓公眾了解集團對這個活化保育項目的理念及未來方向：「中環街市項目集合了保育、活化及商業發展等元素，因此我們需要不同的人才，包括建築保育、物管、策展、數碼科技以至餐飲等；我們同時希望有份參與項目的所有員工都對活化和保育有強烈的意識，即使是餐飲店的員工，亦希望他們對保育和活化抱有一份好奇心，相信這樣可更易融入這個工作環境。」

除了中環街市項目相關職位，現場亦提供華懋集團其他職位可供申請，空缺來自集團其他業務，包括地產租務、酒店、餐飲及零售等。此外，隨着近年集團重視數碼轉型，亦歡迎具數碼科技創意工作經驗的年輕人加入。於中環街市開設食肆的如心酒店集團，亦開放大量前台及房務部職位，以及人力資源、會計、採購、市場傳訊和活動策劃空缺等，歡迎有志人士加入。

藉着中環街市活化項目，創造就業

「雖然在疫情下，各行各業前景看似不明朗，不時傳出裁員或減薪，但我們相信疫情終有一天會過去。藉着中環街市活化項目的營運，期望為市民創造更多就業機會。集團一直以人為本，從疫情之初至今，沒有採取任何無薪假政策，避免同事的收入受影響，亦有助提升員工士氣。」如心酒店集團人力資源總監陳旻妤說道。集團更採取平等機會僱傭政策，不論身體殘障或任何種族人士均歡迎申請合適的職位。

▲ 中環街市鼓勵本地品牌及初創，並加入教育及娛樂元素 (設計概念圖，只供參考)

孔于人補充指，「這次招聘日的職位函蓋不同工種，希望出席者不僅可以了解工作性質及事業發展機會，也可藉此了解中環街市為市民帶來「親」、「動」、「融」體驗的理念。」為顧及防疫需要，招聘日將實施人流管制，有興趣出席人士須預先進行網上登記。

▲ 中環街市保留部份原有建築設計，以創新方式靈活運用空間 (設計概念圖，只供參考)

（資料由華懋集團提供）