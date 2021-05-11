【酒店Staycation】Jetour捷旅推出主題Staycation　住朗廷酒店+遊合味道紀念館+食新派潮菜$898起

▲ Jetour捷旅推出各式主題Staycation。

隨著疫情漸見穩定，各旅行社也推出本地遊試探市場水溫，如Jetour捷旅也有Staycation與遊覽歷史地標的「雙拼」之選，實行在行程中回味歷史兼享受親子樂。

時興周末Staycation，定位精品旅遊的Jetour捷旅也與香港眾5星級酒店品牌合作，推出多款揉合歷史文化、美食體驗的住宿行程，務求在下榻時也能了解香港歷史「長知識」，精選之旅包括「2天香港維港凱悅尚萃酒店」，遊覽香港法定古蹟九龍城寨公園、大館及藍屋這些深歷史香港的歷史地標，全程包食4餐，當中可品嘗傳統點心、新派下午茶、 酒店豐富自助晚餐等，5月18日、20日、24日、25日，6月1日、3日、7日、8日、10日、15日、17日、21日、22日、24日有團，成人團費$1,398起。

▲ 灣仔藍屋也是香港法定古蹟。。(相片來源︰Jetour捷旅)

▲ Jetour捷旅的Staycation兼可遊覽歷史地標如九龍城寨公園。(相片來源︰Jetour捷旅)

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店空間寬敞。(相片來源︰Jetour捷旅)

另外，也有2天香港朗廷酒店「賞維港海景嘆新派潮菜」，重點行程是遊覽合味道紀念館。紀念館佔地近10,000平方呎，除了繼續有之前在港大熱的「我的合味道工作坊」，可以在自製屬於自己的新產品同時，了解到產品背後的小知識。館以「安藤百福創造力之旅」為主題，特設全新必到打卡位及體驗式工作坊。在工作坊更可製作世界上獨一無二的「我的合味道杯麵」，自己設計的杯麵味道，相當盡興。

▲ 位於尖少咀的香港朗廷酒店，地點優越，可眺望維港景致。(相片來源︰Jetour捷旅)

▲ 新開的合味道紀念館不容錯過。(相片來源︰Jetour捷旅)



行程還可在GāGǐNāng飯館用午膳，餐廳名字取自潮州話「自己人」的意思，傳統潮州菜式中加入新派的元素，選用高級食材，配上180度維港海景，感覺舒適。5月18日、19日、22日、25日，6月1日、5日、8日、12日、13日、14日、15日、19日、22日、26日及29日有團，成人團費$898起。

▲ 新派潮菜自然也有著名的鵝片。(相片來源︰Jetour捷旅)

記者︰馮柏偉