【死因研訊】男子太古廣場墮斃死因研訊　遺物有筆記簿及綠色殯葬登記表

▲ 警員蕭偉傑到死因庭作供。（陳靜儀攝）

2019年6月反修例運動期間，一名身穿黃色雨衣的男子在金鐘太古廣場墮樓亡，死因裁判法庭今（11日）展開研訊。庭上展示死者遺物的照片，包括寫有字句的筆記簿，當中寫有「我對呢個香港已經心灰意冷...今日我是個人意願，唯獨是政府促成」，遺物中另有已填寫的綠色殯葬登記表格。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。

死因裁判法庭原定昨天（10日）展開研訊，惟開始傳召證人後，其中一名陪審員表示聽不明白部分證供，裁判官最終解散陪審團，押後至今（11日）早重新遴選3男2女陪審團後再次展開研訊。警務處及消防處被列作有利害關係人士，分別由2名大律師熊健民及陳碧琪代表。

遴選過程中，有一名陪審員向死因裁判官高偉雄透露，其家人任職警員，問及會否對研訊造成影響。裁判官先徵求有利害關係人士的代表律師之同意，接著詢問陪審員本人是否可不偏不倚處理案件，以及提醒不得跟家人談論本案。該陪審員承諾可以，獲法庭接納成為陪審員。

警員蕭偉傑出庭作供，死因研訊主任、大律師葉志康讀出蕭的書面供詞，內容提及蕭於案發當日到太古廣場1期4樓處理一宗有人從高處墮下案件，到場後獲告知有人從維修外牆的臨時工作平台墮下。

庭上展示蕭事後所拍攝的現場相片，當中有部分為死者遺物，包括身分證、回鄉證、寫有「黑警冷血 林鄭殺港」的黃色雨衣、寫有反送中訴求的白色橫額、寫有字句的筆記簿，以及已填寫的綠色殯葬登記表格等。

當中筆記簿的一頁寫有：

我對呢個香港已經心灰意冷，呢幾個月不斷沉思，都找不出答案和將來，今日我是個人意願，唯獨是政府促成

警員陳思錦的書面供詞提及，他當天負責處理中區警署警區的公眾活動工作，他得知有男子正站在案發現場的危險位置，並有同事在場處理。陳到場後，在金鐘道附近行人路望向金鐘廣場4樓，看見一名身穿黃色長衣人士站在維修外牆的鐵架上，消防人員在該男子（即死者）站立的下面位置展開充氣氣墊，並橫跨金鐘道左一二行車道上。

另外，研訊主任於庭上表示，死者家屬早前沒有出席本案的研訊前覆核，警員於當天根據已有的地址資料尋找死者家屬。根據當日尋找家屬的警員廖浩然的供詞，他於2021年2月26日到元朗某大廈尋找死者家屬，但僅找到一名姓吳的人士，對方稱並不認識梁氏。就記者在庭上所見，死者家屬席今亦沒有人列席旁聽。研訊下午續。

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記者：林欣樂