公大提供多元升學選擇　增進學生就業優勢

香港公開大學(公大)開辦了各種切合社會需要的課程,一方面提供專業且實用的知識,另一方面透過鼓勵學生參加比賽、工作實習及交流,讓他們實踐所學,增強就業優勢和競爭力。三名從公大多元化課程中覓得心儀學科的同學分享其學習經歷,以自身經驗印證,選擇興趣和就業前景並重的學科可發揮最大的學習效益。

▲ 三名公大學生從多元課程選擇中尋獲心儀學科,學習動力大增,更透過實習及比賽增強信心與就業競爭優勢。

洞悉網絡安全發展潛力 海外實習賺得珍貴經驗

自小喜歡「打機」的黎鐵鴻(Jackson),觀察到互聯網科技漸漸普及至日常生活中,潛力巨大,加上早年看到講述「黑客」的美劇《Mr. Robot》,觸發對網絡安全的興趣,毅然報讀公大的「互聯網科技榮譽電腦學學士」(JSSU71) 課程,為轉職網絡保安鋪路。

▲ 畢業在即,曾獲公大資助赴美國實習的Jackson,在疫情下仍獲得多份聘書。

「本身對程式設計已有認識,加上公大課程覆蓋全面,實用性高,廣及程式語言 (Programming Language)至雲端運算(Cloud Computing),緊貼行業趨勢,適時加入如區塊鏈等熱門項目,有助我打穩基礎,與時俱進。」

Jackson喜見公大設有獎學金,資助學生赴海外實習交流,令他可選擇到美國紐約的IT公司實習,親身體驗這個孕育了Google及Facebook等科技巨頭的地方的工作文化。實習期間,他為公司設計簡化內部購買食物流程的程式,將從書本學到的知識加以實踐,獲得珍貴的海外工作經驗之餘,亦為CV(履歷表)增值。尚未畢業的Jackson已獲多間大企業的聘書。



勇奪比賽冠軍 獲得工作機會

去年,他更帶領同學參加羅兵咸永道會計師事務所(PwC)舉辦的「HackaDay 2020網絡保安攻防奪旗賽」,勇奪冠軍。「PwC每年藉比賽吸納具潛質的IT新血,我很高興因比賽的表現而受到PwC賞識,獲得延聘。畢業後我將加盟該機構的風險及控制服務團隊,實現理想。疫情下,愈來愈多公司加快數碼轉型步伐,市場對網絡保安等IT專才需求甚殷,令我對行業前景更具信心。」

▲ 揚科控股有限公司(ICO)項目總監姚榮煊

公大多年來孕育了不少如Jackson般的IT專才,他們畢業後在業界均有良好的聲譽。揚科控股有限公司(ICO)項目總監姚榮煊對此亦深表認同:「ICO有近20%的員工來自公大,當中不少已升任為項目的要員,他們均表現出用心學習、勇於接受挑戰及互相扶持的精神,這都是我們極為重視的公司文化,也是香港IT行業的驅動力。」



瞄準Fintech先機 認識區塊鏈技術

銳意在商界一展抱負的劉宇謙(Dicky),完成副學士後從事有關電子零件出入口的工作,有見由人手點貨安排至虛擬貨幣漸成投資新趨勢,令他意識到金融科技(Fintech)極具發展潛力,為早著先機,他於3年前入讀公大的「金融科技及創新榮譽工商管理學士」(JSSU96) 課程。

▲ Dicky入選公大為培訓商科尖子而設的A-Team,助他啟發潛能。

Dicky直言,公大課程注重實用層面,並透過提供多元化活動及鼓勵學生參與不同比賽,讓他們實踐所學,增強就業優勢。在參與過的活動中,Dicky認為最具實用性是在本地區塊鏈技術公司Innoblock實習,讓他可涉足這個近年在金融科技項目中備受注目的領域。他有機會嘗試結合AI(人工智能)及區域鏈技術的追蹤功能,防止公司機密資料洩漏,這些實踐經驗對準備晉身金融科技行業的他尤其重要。



接受尖子培訓 向專業人士取經

置身理論與實踐並重的學習氛圍,Dicky的學業成績相當亮麗,更入選公大培育全日制商科尖子的A-Team,藉度身訂造的工作坊、研討會及培訓項目,啟發潛能。「印象最深刻的是通過大學的師友計劃,獲金融發展局政策研究主管董一岳提供指導,令我在學期間已可與專業人士交流,對營商及政策研究有所了解,我更從他身上學到做人處事的態度,實在獲益良多。」他透露,畢業後計劃兼讀碩士課程,考取亞洲金融科技師學會(IFTA)的CFT國際資格認證,朝專業之路進發。

▲ Livi Bank公司秘書麥理文

事實上,緊貼行業最新趨勢的公大,一貫強調課程的實用性,致力培育切合社會發展需要的人才。金融科技業界領袖Livi Bank公司秘書麥理文表示:「隨著香港金融科技業不斷發展,業界需要大量不同範疇的商管專業人才,如合規管理、市場營銷以及保險、金融與財富管理等。公大這個金融科技課程,正正為行業培育了掌握相關技術的商業專才。」



按興趣選科 學習漸見成效

與不少對選科舉棋不定的中學文憑試考生一樣,去年應試的蘇晞瑜(Tania)亦難以從文、商兩科作出抉擇,適逢公大開辦「語言硏究(雙語傳意)榮譽學士及國際商業榮譽學士」(JS9570) 雙學位課程,將兩者兼收並蓄,令她的煩惱迎刃而解。

▲ Tania藉雙學位課程將文商知識兼收並蓄,就業出路更見寬廣。

「中學時聽從父親建議選讀理科,惟中六時愈讀愈迷惘,想到從小喜歡閱讀及寫作,亦自覺對就業沒有明確目標,希望探索更多領域,便嘗試報讀公大文商兼備的雙學位課程。」Tania指出,該課程培養學生的軟硬技能,商科與語文知識可廣泛應用於不同行業,為未來就業帶來優勢。Tania表示,首年入讀已感覺到自己的語感大為改善,在課堂上學到有關商業文書的專業知識後,用字更為精準,令她在語言研究方面得心應手,成績大進,而商科學到的專業理論亦啟發了她的思考方式。



突破自我 增強學習信心

Tania直言,在國際商業學科的學習上遇到較多困難,幸而公大提供適切的學術支援,導師在課堂外給予很多建議及額外教材,有助她適應全然陌生的商科課程。「導師安排多個group project(小組研習報告),增進同學之間的聯繫及合作,從中學到與人相處及時間分配等軟技巧,也讓原本較內向被動的我,勇於在200多人面前進行匯報,大大增強學習信心,性格亦變得開朗積極。」

▲ The Executive Centre Corporate Head of IT Business Development Rita Chan

面對未來,公大這個雙學位學士課程能培育具備良好語文能力和充分了解商業環境運作的人才,配合全球化發展趨勢。德事商務中心Corporate Head of IT Business Development Rita Chan引述自身經驗稱:「我們於全球32座城市營運超過150個商務中心,為各類型大小企業提供營運支援,團隊成員必須掌握商業運作原理、擁有國際視野,並精通多種語言。此雙學位課程正可為業務遍及及全球的企業培訓合適人才。」



公大多元專業JUPAS課程 助學生提高競爭力

公大將於2021/22學年開辦50個經「大學聯合招生辦法」報名的全日制學士學位課程,包括35個自資及15個

「 指定專業/界別課程資助計劃 」(SSSDP)課程,所有SSSDP課程均可獲約44,100元至76,800元不等的學費資助。

公大將於2021/22學年開辦以下4個新課程:

• 電腦科學榮譽理學士(JS9718)

• 網路及電腦安全榮譽理學士(JS9719)

• 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士(JS9721)

• 土木及環境工程榮譽工學士(JS9722)

全日制本科課程查詢

電話:3120 2589

電郵:info@ouhk.edu.hk

網站:www.ouhk.edu.hk/jupas

