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【超市大搜查】日本《LDK》比拼15款SPF35以下防曬霜　冠亞季防曬UV阻截率高達98%

食用安全 15:44 2021/05/11

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日本雜誌《LDK》比拼15款SPF35以下防曬霜

天氣又熱又曬，做好防曬保護肌膚才是上策！日本雜誌《LDK》去年實測了15款SPF 35以下的防曬霜，全面比較各防曬霜的防曬力、成分、易清洗度、肌膚溫和度，得出以下排行。

《LDK》實測的15款防曬，為SPF 30左右，較適合日常逛街、上班、輕度運動使用。測試包括多個知名品牌，如Anessa、無印良品、Curél、Biore、DR.CI：LABO、近江兄弟、Nivea等。

詳細結果（綜合排名）

第15至第8位：

第15至第8位中，第8、9、11、12位的防曬霜UV阻截率都達90%以上，但其餘防曬霜UV阻截率大約介乎70%左右，較低的一款KissMe Mommy！防曬霜UV阻截率就只有57.8%。

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第7至第1位：

第1至第7位的防曬霜，UV阻截率都達95%以上，並不乏著名品牌如Anessa、Biore、Curél等。當中較為便宜的防曬有「Bioré UV Mild Care Milk」，售價約$49；另亦有3款防曬為$150以下，性價比高。

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責任編輯：楊宛茜

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