【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件

▲ 全港幼稚園及中小學將由5月24日起，全面恢復半天面授課堂。（資料圖片）

教育局今日（11日）宣布，全港幼稚園及中小學將由5月24日起，全面恢復半天面授課堂安排，由目前最多安排三分二學生回校上半日課，提高至可安排全校學生同時回校；局方僅鼓勵學校教職員定期進行病毒檢測及接種疫苗，意味學校毋須再安排全體教職員以換取全校復課，惟上課時間仍以半天為限，避免學生出外用膳。

教育局表示，中學方面，學校可安排所有學生於上午或下午回校，進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可安排學生進行全日課堂；小學方面，學校可安排所有學生於上午回校，進行不多於半天的面授課堂或進行考試。

幼稚園方面，上午班或下午班的幼稚園，可安排學童分別於上午或下午回校進行半天課堂；全日班的幼稚園，則可安排學童於上午或下午回校，進行不多於半天的面授課堂。教育局將發信學校通知相關細節安排。

教育局發言人解釋，考慮疫情最新發展、衞生專家意見及學校準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），在2021年中學文憑試（DSE）完結後，即由5月24日起全面恢復面授課堂，上課時間仍以半天為限，避免學生出外用膳。

教育局感謝學校一直做好防疫抗疫的工作，隨着政府推出2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，亦鼓勵學校教職員積極參與接種疫苗，以及定期進行病毒檢測，以締造更安全的校園環境。局方提醒學校須根據早前發出已更新的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施，為恢復面授課堂預先做好準備。同時，家長應繼續採取預防新冠肺炎措施及留意子女健康情況，避免帶子女前往人多擠逼、空氣流通欠佳的地方。

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責任編輯：馮琪雅