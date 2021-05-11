【Staycation】帝京酒店聯乘CANVAS推住宿套餐兩位$1,200起　包下午茶+香薰機連精油+玫瑰花瓣浴【附預訂詳情】

▲ 帝京酒店聯乘CANVAS推住宿套餐兩位$1,200起。（圖片由酒店提供）

在香港都可以找到旅行新鮮感！帝京酒店於5月1至6月30日與CANVAS推出住宿連下午茶計劃，可品嚐主題下午享及獲得護膚品。兩個計劃分別$750起/2位及$1200起/2位，後者 更可入住豪華套房、享用香薰機連精油及加錢享用玫瑰花瓣浴。

兩款計劃都適合情侶及一家大小玩樂，詳情如下：

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瑰麗仙境住宿計劃 每晚 HK$750 起 （須另加一服務費）

「瑰麗仙境住宿計劃」包括入住面積350平方呎的豪華客房住宿一晚、享用以玫瑰為主題的「瑰麗仙境下午茶」，及免費獲贈CANVAS臻緻亮澤嫩肌精華露試用裝10ml乙份，糅合多款珍貴精純香薰油，能紓緩及鎮靜情緒，締造舒適恬靜的浪漫氣圍，同時提亮、潤澤及柔軟肌膚。

於浸浴時加入10-15滴精華露，或以2-5滴精華露混合500毫升暖水，以面部護理紗巾浸濕並敷於面部及頸部，即能享受獨特尊貴的護膚體驗，為自己「叉足電」。

入住帝京酒店豪華客房

享用Lion Rock「瑰麗仙境下午茶」（兩位用） （價值HK$558.8）

獲贈CANVAS臻緻亮澤嫩肌精華露試用裝10ml乙份（價值HK$195）

客房內免費觀賞任何收費電影頻道

免費使用客房無線及寬頻上網服務

有效日期：2021年5月1日至6月30日（2021年5月8日至9日除外）

瑰麗仙境連豪華套房住宿計劃 每晚 HK$1,200 起 （須另加一服務費）

豪華套房房內更特別提供CANVAS的香薰機，配以三款香薰油，包括薰衣草、天竺葵及尤加利，讓住客在芳香之中盡情放鬆。如果想體驗極致享受，可以另加HK$330可享用玫瑰花瓣浴，度過一個難忘及香噴噴的CANVAS Staycation之旅！

入住帝京酒店豪華套房（面積由760平方呎起）

享用Lion Rock「瑰麗仙境下午茶」（兩位用） （價值HK$558.8）

獲贈CANVAS臻緻亮澤嫩肌精華露試用裝10ml乙份（價值HK$195）

享用CANVAS 香薰機連薰衣草、天竺葵及尤加利香薰油

客房內免費觀賞任何收費電影頻道

免費使用客房無線及寬頻上網服務

有效日期：2021年5月1日至6月30日（2021年5月8日至9日除外）

訂房連結請【按此】

同場加映：為大家推介簡易甜品食譜，大人小朋友可享受下廚樂及家庭樂，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩