【科大新地標】逸夫演藝中心將於今年11月開幕　4層高禮堂可用作藝術表演及展覽

▲ 科大逸夫演藝中心預計今年11月開幕。（梁偉榮攝）

香港科技大學逸夫演藝中心將於今年11月開幕，其中央大禮堂可用作舉行不同節目，包括音樂劇及展覽，內部亦設置多個多用途室供學生使用。獨特的外觀使其可成為科大的新地標，將來亦會開放讓各界人士來參與活動。為讓學生在開幕前亦可了解逸夫演藝中心，校方本周起於香港賽馬會大堂舉辦展覽至六月下旬，介紹中心的設計特色及理念，亦展示相關示意圖，讓師生可以一睹為快。

逸夫演藝中心座落於大學南閘側，與北面校園接通，總樓面面積約1.3萬平方米。該中心是橢圓形組成的不規則建築物，主色為白色，外表看起像由數個圓環交疊而成，交錯的圓凸出部分是簷篷，可為經過的師生遮蔭擋雨。中心亦採用玻璃外牆，讓陽光可映入建築物。

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中心內設高4層的中央大禮堂，提供約850個座位，一排排座位向上傾斜，配以劇院級數的音響及投射器，可用作舉辦不同節目，包括音樂會、舞台劇等。禮堂內弧形、無角落的牆面更可當作360度投影屏，配合表演將不同影像投射到牆面，觀眾可感受「沉浸式體驗」。禮堂兩旁更可降下黑幕，變成黑盒劇場。

除了用作表演，禮堂亦可搖身一變成展覽場地。其中第一層設約350個組合式觀眾席可摺疊收起，按節目需要可調整座位數目，甚至可透過機械操作全部收起，變成大型的平面空間，用作舉行會議或展覽。演藝中心內還有10多間多用途房，可以用作文藝創作及學習，如排練室、畫室，亦有2個小畫廊。室外亦用不少空間可以讓學生休憩。

負責設計演藝中心的Henning Larsen Architects Hong Kong合夥人及設計總監高豁（Claude Bøjer Godefroy）表示，設計時花了不少心思讓建築物更環保，包括使用較耐用、生長速度快的竹去建室內牆。而外牆就採用較持久及環保的礦物顏料。高豁亦指出，設計時有考慮到香港獨特的氣候因素，例如夏天天氣炎熱多雨，特意設計出遮擋陽光雨水的簷篷。

公司合夥人及執行董事鄧可欣則指，建築物的橢圓形設計是受地理位置啟發，希望所有經過的人士都感到受歡迎，

中心坐落的地方是四通八達，人流很多，附近有學術大樓及巴士站等，我們希望所有經過的人士都可以照顧到，從不同入口進入演藝中心，不會只看到建築物背部。

科大媒體科技及出版中心主任吳宏權就表示，科大建校多年一直未有大禮堂，「連畢業禮都沒有正式的地方舉行，學生都一直問我們為什麼學校沒有禮堂。」他指出，除了建構嚴謹的傳統舞台，校方亦希望配置頂級設備可讓禮堂更多功能，可以用作多元化的創新藝術，容納不同類型的表演，不用局限於傳統的舞台 。

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科大藝術中心節目總監鄺綺顏表示，在學生教育方面，中心可協助豐富學生學習體驗，例如大學通識教育課中有關課程，如作曲、電子藝術等可改到在中央大禮堂內上課，校方計劃日後開放埸地讓學生團體使用，亦將會與本港較有代表性的藝術團體和機構合辦演藝節目，如邀請粵劇團體到校授課，亦會邀請外國音樂家來校表演，做駐場藝術家，與學生交流，預計最快今年12月就會有藝術團體在中心內演出。

為配合演藝中心的成立，科大亦即將推出更多與藝術文化相關的課程，如今年暑期將推出的「舞台訓練生計劃」，經面試後挑選約10名對舞台管理有興趣的學生，學習包括音響設計、燈光和影片拍攝技巧等專業舞台設置的基本知識。在中心啟用後，該批學生更有機會參與日常運作，獲得實戰經驗。

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記者：黃悅晴