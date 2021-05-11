政府將修例打擊起底　罪成最高罰100萬元及監禁5年

▲ 政府擬賦權私隱專員刑事調查和檢控權。（私隱公署圖片）

政府向立法會提交文件，交代修改《個人資料（私隱）條例》，以打擊「起底」行為，最高刑罰為罰款100萬元和監禁5年。

當局建議在《私隱條例》加入針對「起底」行為的罪行，任何人如未經當事人同意，披露當事人資料，導致資料當事人或其家人，蒙受心理傷害，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元和監禁5年；一經簡易程序定罪，可處罰款10萬元和監禁2年。

當局又建議，賦予私隱專員刑事調查和檢控權，如有合理理由，可要求任何人提供相關資訊、文件或物品，和回答專員問題，亦可向法庭申請，批准進入處所權力。私隱專員亦將有法定權力，要求糾正涉起底的內容，指示相關人士在指定時間內糾正，倘未能在指定時間內糾正，有關人士可提出免責辯護，證明有合理辯解，否則即屬犯罪。

特首林鄭月娥2月份出席立法會答問大會時，曾提出五大立法建議，當中包括打擊起底行為。她表示，會爭取今個立法會年度完成草擬修訂私隱條例，將起底行為形式化。

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記者：林曉君