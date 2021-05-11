《手捲煙》入圍意大利遠東電影節　舉行歐洲首映為港爭光

▲ 《手捲煙》

影帝林家棟主演、《嘆息橋》演員陳健朗首部執導作品《手捲煙》，將於6月17日上映，並在今日（5月11日）發布最新款海報。

同時今日傳來喜訊，《手捲煙》獲邀參加第23屆意大利遠東電影節，並入選競賽部份，代表香港電影角逐多個獎項。影片亦將於烏甸尼舉行歐洲首映，讓意大利觀眾欣賞港產片的獨有魅力。

其實《手捲煙》在去年已先後被選為金馬影展閉幕電影以及香港亞洲電影節開幕電影，早前亦獲邀參選第16屆大阪亞洲電影節，同時又獲第9屆新加坡華語電影節選為開幕電影，目前更代表香港電影出戰烏甸尼，有望為港片爭光。

導演陳健朗雖然未能親赴意大利亦興奮表示：「很高興《手捲煙》入選了烏甸尼影展，繼續在世界各地和不同的觀眾見面！再一次謝謝台前幕後的各位，是大家的付出令《手捲煙》走得這麼遠！同時，希望《手捲煙》這艘承載著香港味道的船，可以在未來到達更加多不同的城市！」

▲ 導演陳健朗

意大利烏甸尼遠東電影節的創辦人兼主席薩畢蓮娜芭勒察蒂 (Sabrina Baracetti) 亦特別隔空向香港觀眾發表了對《手捲煙》的一段感言：「《手捲煙》是部純正香港黑色電影，所以非常適合我們遠東電影節，它亦很好地代表了我們二十多年來一直熱愛的港產片。」

主席指特別鍾愛攝影師劉子健富有現代感的影像處理：「色彩濃烈迥異，別樹一幟。看到影片最後向所有為香港電影不斷付出努力、默默耕耘的人致敬，令正在為香港電影出一分力的我們也不禁感到光榮。這亦解釋了為何選映這部電影：我們想要繼續支持港產片！」

▲ 《手捲煙》最新版海報。