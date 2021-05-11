【本地展覽】前主播張寶華新嘗試當策展人　海港城辦本地年輕藝術家馮孟忠畫展

▲ 前主播張寶華新嘗試，為本地年輕藝術家在海港城美術館策展一個名為「物有所思」的作品展。

今年的五月，一年一度的香港巴塞爾藝術展（Art Basel Hong Kong）即將舉行，也是香港藝術月。

前主播張寶華（Sharon）今年來了個新嘗試，找來一位很有天份的本地年輕藝術家馮孟忠合作，在藝術氣氛濃厚的5月為他策展一個名為「物有所思」的作品展。

原來，Sharon一直希望利用自己在傳媒、娛樂圈和商界工作的經驗，推動本地藝術，其中一項就是跟本地有潛質的藝術家合作，為他們策展，把他們介紹給香港人，也把香港的本土文化向國際推廣。

Sharon認為，藝術是社會面貌一個好好的紀錄，藝術家把他們對社會和生活的感受融入作品之中，而香港藝術家一直得不到太多資源，很多優秀的藝術家因此被埋沒，所以，她希望可以助本地藝術家一臂之力，為他們將來踏出世界打開第一道窗。

木頭鋼鐵燃起激情

而今次合作的藝術家馮孟忠，最吸引Sharon的地方，是他的故事和他用不同物料創作的靈活度。馮孟忠是少有的年輕藝術家，在只有30歲出頭就可以靈活和純熟掌握不同物料，利用它們的特性創作。

▲ 本地年輕藝術家馮孟忠偏愛大自然， 喜歡用草木來說心情。（策展人提供）

木頭、鋼鐵，此等冷冰物料，到底是如何燃起馮孟忠的創作激情的呢？

「我從小特別鍾情木頭、鋼鐵這類物料，在我眼裏，它們都是有靈魂、有生命力的，我只會用讓自己有感覺的物料做創作。」馮孟忠的父親，是典型的嚴父，他憶述兒時，經常要看父親臉色，雖然父親極力反對他修讀藝術，但他卻堅持不就範。

躲在木櫃裏畫畫

「小時候，遇上不開心時，我就會躲在房間的木櫃裏，在拍紙薄上不斷畫，直至心情平靜為止。」他笑說，或許因此而愛上木，一個小小的木櫃為他帶來最大的安全感，是一個避開老父凌厲眼光的避風港。

「木頭不會給人看臉色，它們不多嘴，不會煩擾你，也不會傷害人，它們善待每一個喜歡它們的人。」

因此，馮孟忠第一個面向公眾的作品就是木雕，內容就是他的筆記簿。

▲ 馮孟忠個展於5月12日至23日，在海港城美術館舉行。（策展人提供）

馮孟忠說藝術家不是看花畫花、看草畫草。而是把看到的物件轉化，把藝術家的心情融入物件中，他說，這樣才是獨一無二的作品。

這次作品展，是藝術家的一個心情紀錄，把這兩年他看見香港的變化都轉化入大自然中，由它們代替他說故事。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

馮孟忠個展——「物有所思」

展覽日期：5月12日至23日（上午11時至晚上10時）

展覽地點：海港城美術館Gallery by the Harbour（海洋中心207號）

編輯：葉翠華