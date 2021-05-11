【Tesla總裁】Elon Musk自曝患亞氏保加症　患者自我中心不乏高智商天才

▲ 馬斯克自曝患亞氏保加症，患者自我中心不乏高智商天才。

電動車生産商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）一向作風大膽，經常語出驚人。近日他客串主持美國綜藝節目《周六夜現場》（Saturday Night Live，SNL）時，首次透露自己患有亞氏保加症，又指以往經常發表奇怪、出位言論，其實是他「腦袋運作的方式」。

首度公開患亞氏保加症

《周六夜現場》首次以直播串流方式在全球100多國播出。客串主持的馬斯克在節目開場時，透露自己患有亞氏保加症。

我今晚創造了歷史，成為首位主持《周六夜現場》的亞氏保加症患者，或者至少是第一個承認的主持人。

「你覺得我會是個普通的正常人嗎？」

他亦不改鬼馬作風，在節目中多番自嘲，包括以往在Twitter發表爭議性的帖文，他笑言：「我知道我有時說話或發表的帖文有點奇怪，但這是我腦袋運作的方式」。他又提到自己曾在一個Podcast節目上抽大麻，以及為兒子取名「X Æ A-12」，並以此自嘲。

對於我曾冒犯過的人，我只想說，我重新發明了電動車，又計劃用火箭送人上火星，你覺得我會是個普通的正常人嗎？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

亞氏保加症名人

亞氏保加症，又稱自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD）。亞氏保加症與一般自閉症不同，患者的智力正常，甚至偏高，有良好的語言能力，但他們卻有社交困難、溝通困難，和固執或狹隘興趣的問題。

古今中外，其實都有許多天才名人有亞氏保加症的病症，包括科學家愛因斯坦、音樂家貝多芬及莫札特等。

愛因斯坦小時候不喜歡與人相處，在7歲前他更會執著地重複某些句子，經分析後認為他有亞氏保加症。

而較近代的名人中，比爾蓋茲（Bill Gates）亦懷疑有亞氏保加症。當他聽到反對意見時會突然震怒、坐在椅子上會來回搖晃身體、避免與人的視線接觸，及不喜歡社交活動。有次，他和前韓國總統朴槿惠握手時，因另一隻手插在口袋，而被大作文章。

此外，Facebook創辦人馬朱克伯格（Mark Zuckerberg）也被懷疑有亞氏保加症。前Facebook工程部主管黃易山曾提到朱克伯格「在聽別人說話的時候不太會給予回應。」

而且，在電影《社群網戰》中，朱克伯格曾被寫成一個不擅與人相處的大學生，令人認為他有亞氏保加症的症狀。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：乖巧5歲男孩脾氣突暴躁兼粗言穢語 兒科醫生揭患遺傳病

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣