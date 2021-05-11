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【清除死皮】腳板生厚繭刮出大量死皮如芝士　醫生：小心是香港腳【附護理貼士】

保健美顏 17:35 2021/05/11

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醫生指，當腳底長有厚繭，要留意是否香港腳、疣或雞眼的徵兆。

不少人手腳也會生繭，近日外國有美容師上載一段影片，分享為客人刮腳底死皮的過程。從影片可見，其腳底皮膚乾燥龜裂，長有厚繭，最後刮出大量死皮，如芝士碎。本港有皮膚科專科醫生指出，當腳底長有厚繭，要留意是否香港腳、疣或雞眼的徵兆。

據《太陽報》報道，該名美容師在抖音分享的影片已有580萬人次觀看。客人前腳掌及腳跟位置的死皮尤其厚，龜裂情況嚴重。美容師用刮刀刮出大量死皮，堆積起來，甚是恐怖。刮掉死皮後，腳底才回復光滑。有網民形容清除死皮時，刮出來的皮屑就如巴馬臣芝士碎，有人直言噁心。

點擊圖片看刮死皮過程：

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腳底出現厚繭成因

為何腳底會出現厚繭，應怎樣處理？TOPick為此向皮膚科專科醫生胡惠福了解，他受訪時指出，腳底出現厚繭主要有4大原因：

  • 走路姿勢不正確
  • 鞋子不合腳
  • 經常走路：增加腳部摩擦次數，皮膚亦會增厚，以保護雙腳。
  • 年紀大：愈年長，腳皮也愈厚。

胡醫生提醒，要留意是否出現香港腳、疣、雞眼，因這三種情況也會令皮膚增厚，形成厚繭。他解釋，疣和雞眼很相似，雞眼常見於經常摩擦位置，令皮膚增厚形成厚繭，如腳拇指内側、腳底等位置。

透過直接接觸患者皮膚，或間接接觸受污染的物件，然後受感染，可形成疣赤腳走路容易中招，天氣潮濕、地板濕容易傳播病毒，夏天更是高危季節。

疣有傳染性，如不及時處理，疣會增大，數量也會增多，更會傳染給家庭其他成員，如爸爸媽媽。如手碰到病毒疣，要用肥皂加清水清洗雙手，以免傳到身體其他地方。

處理厚繭方法

胡醫生建議如下：

  • 改善走路姿勢：若姿勢有問題，則需要改變。
  • 使用柔軟的鞋墊
  • 雙腳浸泡熱水約5分鐘，待角質層軟化後，可以磨皮，但切忌磨得太深，以免流血、留有傷口。
  • 使用磨砂膏處理，去角質、死皮，但切忌太用力。

他提醒，勿過度去除厚繭，因有保護腳部的作用，皮膚磨得太薄，雙腳易受損。

護足貼士

若要避免腳底生繭，胡醫生有以下建議：

  • 使用柔軟的鞋墊
  • 避免穿著侷促的鞋子
  • 走路姿勢正確

根據衞生署的資料，足部常見問題包括繭、雞眼、嵌甲、扁平足、大拇趾外翻、潰瘍、腳癬(香港腳)、甲癬 (灰甲)等。

要預防足患，可留意以下護足貼士：

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責任編輯：黃泳欣

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