  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (週二) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄧炳強：民陣未有按要求提交資料　不排除採取執法行動

政治 16:27 2021/05/11

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鄧炳強指，民陣沒有提供警方要求的資料。（短片截圖）

警方早前向民陣發信，指其涉嫌違反《社團條例》的規定，要求其交代收入來源等資料。警務處長鄧炳強今日表示，已收到民陣的回覆，但沒有提供警方要求的資料，警方正與律政司研究下一步行動，不排除會有執法行動。

鄧炳強出席灣仔區議會後會見傳媒，被問到會否就支聯會的六四集會發出不反對通知書。鄧稱，距離六四尚有近一個月，屆時會根據公安條例、防疫法例等作出決定。至於叫「結束一黨專政」是否違反國安法，鄧炳強表示，要視乎相關口號是在什麼場合喊出、叫喊口號的動機，以及旁邊的人的反應。

另外，鄧炳強不點名批評某傳媒機構，在報道新聞時「生安白造」。他表示，如果假新聞引致煽動仇恨、分化社會，就有機會引致罪案，如涉及國家安全，就一定要處理。他又強調，只要有人犯法，不論對方以什麼身份包裝，就會有方法找到證據，證明對方犯法，「如果你內心清楚知道自己犯法，你唯有在家中等待拘捕。」

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

鄧炳強：全面調查嘗試以假新聞破壞香港安全人士　有證據會作拘捕
13:40 2021/04/16
鄧炳強：全面調查嘗試以假新聞破壞香港安全人士　有證據會作拘捕
【國家安全日】鄧炳強批評有傳媒煽動仇恨分化社會　將學童參觀開放日照描繪與黑暴有關
12:19 2021/04/17
【國家安全日】鄧炳強批評有傳媒煽動仇恨分化社會　將學童參觀開放日照描繪與黑暴有關
民陣被指涉違社團條例　警方要求交代收入來源等6項資料
20:34 2021/04/26
民陣被指涉違社團條例　警方要求交代收入來源等6項資料
警方要求交代資金來源　民陣︰不會逐一回應警方提問　　
17:05 2021/05/04
警方要求交代資金來源　民陣︰不會逐一回應警方提問　　

你可能感興趣

鄧炳強：全面調查嘗試以假新聞破壞香港安全人士　有證據會作拘捕
13:40 2021/04/16
鄧炳強：全面調查嘗試以假新聞破壞香港安全人士　有證據會作拘捕
【國家安全日】鄧炳強批評有傳媒煽動仇恨分化社會　將學童參觀開放日照描繪與黑暴有關
12:19 2021/04/17
【國家安全日】鄧炳強批評有傳媒煽動仇恨分化社會　將學童參觀開放日照描繪與黑暴有關
民陣被指涉違社團條例　警方要求交代收入來源等6項資料
20:34 2021/04/26
民陣被指涉違社團條例　警方要求交代收入來源等6項資料
民間人權陣線 鄧炳強 港區國安法 國安法 政治

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等