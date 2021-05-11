鄧炳強：民陣未有按要求提交資料　不排除採取執法行動

▲ 鄧炳強指，民陣沒有提供警方要求的資料。（短片截圖）

警方早前向民陣發信，指其涉嫌違反《社團條例》的規定，要求其交代收入來源等資料。警務處長鄧炳強今日表示，已收到民陣的回覆，但沒有提供警方要求的資料，警方正與律政司研究下一步行動，不排除會有執法行動。

鄧炳強出席灣仔區議會後會見傳媒，被問到會否就支聯會的六四集會發出不反對通知書。鄧稱，距離六四尚有近一個月，屆時會根據公安條例、防疫法例等作出決定。至於叫「結束一黨專政」是否違反國安法，鄧炳強表示，要視乎相關口號是在什麼場合喊出、叫喊口號的動機，以及旁邊的人的反應。

另外，鄧炳強不點名批評某傳媒機構，在報道新聞時「生安白造」。他表示，如果假新聞引致煽動仇恨、分化社會，就有機會引致罪案，如涉及國家安全，就一定要處理。他又強調，只要有人犯法，不論對方以什麼身份包裝，就會有方法找到證據，證明對方犯法，「如果你內心清楚知道自己犯法，你唯有在家中等待拘捕。」

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記者：林曉君