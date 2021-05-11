【玩出專注力】孩子做事總是三分鐘熱度？ 前教師爸爸分享桌遊玩出專注力

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

你是不是覺得你的小朋友在做甚麼事情也只有「三分鐘熱度」？總是「坐唔定」？常常「發白日夢」？

關於「專注力」

或許以上的問題會令爸爸媽媽們會覺得很擔心，常認為小朋友是不是有一些特別的學習需要。哈佛大學曾做過一個有關專注力的實驗，其研究結果中提出：「孩子分心是本能」，所以小朋友「三分鐘熱度」、「坐唔定」、「發白日夢」都是最正常不過的事，大家不用太緊張。

「專注力」是指在不受干預下，集中精神地完成任務。專注力會隨著年齡及個別差異而有所不同，年紀越大，專注力也會越好。例如一般二至三歲的小朋友，專注力時間大概只有10-12分鐘，四至六歲時就會增加到12-15分鐘，到了7歲就可達到20分鐘左右。

用桌遊培養小朋友的「專注力」

雖然「分心」似乎是小朋友的本能，但如果能夠讓小朋友的「專注力」有所提升，絕對會為他們的成長帶來好處。

要培養小朋友的「專注力」，桌遊是一個非常好的工具。

對小朋友來說，一件事情是否「有趣」是能否專注的重要關鍵，小朋友會廢寢忘餐地專注在他們覺得有趣的事情上。桌遊的競爭性與樂趣性，可以讓小朋友全情投入在遊戲體驗中，培養他們一心一意的習慣，專注力也會慢慢得到提升 。

很多桌遊機制，都需要小朋友十分專注才可以進行。如在兒童桌遊經常出現的「體感操作機制」(Dexterity Game)，它會涉及精細的小肌肉動作，必須在專注的情況下才可以完成，小朋友在遊戲中不斷執行這些動作，專注力也會得到訓練。

很多研究指出，電子屏幕是小朋友專注力變差的主要元兇。要提升小朋友的專注力，減低電子屏幕時間是必須的。面對網上影片及電子遊戲這兩大「敵人」，要他們放棄電子屏幕絕不容易，但桌遊可幫助大家一起對抗這兩個大敵，慢慢把電子屏幕時間減少，將小朋友的專注力找回來。

跟小老鼠學習「專注力」

《Quiet as a Mouse》是一個體感操作遊戲，小朋友要小心地將木條插入芝士城堡的洞裡，而且不可以在的過程中令警報器發出聲響，當不慎碰到城堡的任何物件，就很容易觸動警報器，令任務失敗。要令任務成功，小朋友的「專注力」是絕不可缺的。

《Quiet as a Mouse》不單要求插木條的小朋友要高度專注，其他參與者也要集中注意力，聆聽有沒有警報器被觸動的聲音，只聽到極微弱的鈴聲，也可以作出舉報，阻止其他人完成任務。

《Quiet as a Mouse》最有趣的地方，就是無論任務是插木條或是進行監聽，所有人都要經常保持專注，才可以完成任務。

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

▲ 前教師爸爸分享用桌遊培養小朋友的「專注力」。

總結

專注力對小朋友的成長有極大的影響，作為爸爸媽媽，應該想辦法來培養小朋友的專注力。就像《Quiet as a Mouse》，可以讓小朋友輕鬆快樂地邊玩邊提升專注力，你們準備好向小老鼠們取經了沒有？

【基本資料】

建議年齡：(出版商) 5歲以上 / (玩學爸爸) 5歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：15-20分鐘

文章獲玩學實驗實Facebook專頁授權轉載。