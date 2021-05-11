【獲判更生】涉旺角警署外企圖縱火　19歲巴裔男生判更生中心

▲ 19歲巴基斯坦男生涉於前年9月初在旺角警署外企圖縱火，今被判入更生中心。經濟日報資料圖片

19歲巴基斯坦裔男生於前年在太子港鐵站外，將一個已點燃的膠袋置於旺角警署的水馬閘上，又嘗試損壞附近交通燈，男生早前於區域法院承認企圖縱火及企圖刑事損壞兩罪。法官今（11日）判刑時指，男生的智力和情緒問題的確對其判斷力有影響，因此輕判男生進更生中心。法官明言他已在能力範圍及法律容許之內盡量輕判男生，提醒他勿再犯事。

涉案被告Hamaad Mahmood早前承認於2019年9月5日干犯企圖縱火及企圖刑事損壞兩項控罪。法官今判刑時透露，被告及其父母和社工等撰寫的求情信中提及，被告分辨是非的能力較弱，但善良單純。

而辯方求情時亦提及本案有特殊之處，包括被告並非點燃汽油彈，微小的火種很快便被撲滅，而被告案發時只有意圖損壞死物，並沒有意圖傷害人，涉案鐵閘亦沒起火，事件中沒有人受傷。被告就有如小孩子，性格單純，脾氣衝動，因受社會氣氛影響而犯案，而父母為口奔馳，以致被告沒有受足夠關愛和指導，被告已承諾不會再參與任何示威活動。

法官判刑時指，本案最主要的是企圖縱火罪，而縱火罪一般都會判以數以年計的監禁。但法官指被告點燃的只是膠袋，並任憑它掉在地上，被告在眾目睽睽之下犯案，附近亦有警員在場，因此他的行為可說是對公眾安全完全無害，對物件造成的損壞亦不大。

法官認為被告的家庭和個人背景均有值得同情之處，案發時他年僅17歲多，其智商及情緒問題亦對其判斷力有影響。被告犯案後更去玩夾公仔機，過程被閉路電視拍下，被告更將面罩等物品遺留在夾公仔機上，以致成為指證他的證據。被告於案發後不久便被捕，當時他身上除了有打火機外，更有公仔，其天真單純可見一斑。

法官指雖然縱火屬嚴重罪行，但被告亦有有力的求情理由，因此決定接納報告建議，判被告進更生中心。

法官於判刑後又提醒被告，指縱火是相當嚴重的罪行，一般均需判囚幾年，但本案特殊，因此法官已在他的能力範圍和法律容許之內，盡量輕判被告，若然被告在更生中心內表現良好，約幾個月後便可獲釋，屆時謹記勿再犯事，好好珍惜今次機會。

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記者：楊詠渝