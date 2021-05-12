【生死教育】如何向孩子解釋兒童死亡及家暴案 寧養社工籲用繪本：及時輔導避免存錯誤想法

▲ (istock圖片)

五歲女孩被父親和繼母虐殺一案，深信傷透了許多港人的心。然而我們也需要問一個問題，孩子該如何面對同學的死亡？作為孩子的父母或老師，我們又該如何解釋和給予安慰？

孩子在學校中，比較常遇到同學的死亡就是——因病離世。記得就讀黃竹坑天主教小學的三年級時候，我有一位很要好的朋友叫阿駿，他是插班生，年紀比我大兩歲，好像是因為搬家才來到這所學校。像大哥哥的他，小息時總是拉著我，衝進人海盡處的小食部買牛仔片，就像拼了命去奪寶一樣。可是我們不像一般的同學，小息時在操場跑來跑去，因為阿駿身體比較虛弱。

記得那個時候，學校一年頒發四次成績表，感恩阿駿和我頭三次，都列三甲之中，所以能一起到大禮堂的臺上，由馬月霞校長頒發成績表和禮物。可是在最後一次，當我排隊準備上臺時，卻發現阿駿不在我身邊。走到禮臺上，我一直往下看，想在班隊中尋找阿駿的影子，我急壞了，就連老師叫我下臺也聽不見。

自此之後，我再也沒有見過阿駿，也不知道他到那裡去。小時候的那個我在想，阿駿會不會又搬家呢？但為什麼不辭而別，我們可是最好的朋友啊，我難過極了。

現今科技先進，Facebook和Whatsapp群組，就像人肉搜尋器，很多人透過它們，找到失散了多年的朋友。可是我找到的，卻是震撼得令我無法接受的消息——阿駿已經死了，就在頒發成績表的前一天，他因心臟病離開了

那刻我很生氣，為什麼老師沒說、爸媽沒說，不是有家長會、家長之間不是會互通消息嗎？冷靜下來後，我知道這根本沒什麼可能，因為那個時候的香港，可能連「生死教育」這個詞語和概念，都未曾出現。老師和家長面對學生的死亡，同樣不知道怎麼解釋和無助。

然而，面對同學的死亡，如同5歲女孩虐殺案，如沒有及時做好輔導，小孩子可能會有錯誤的想法，例如「死亡係唔乖、係懲罰」、「我之前唔乖，會否都很快會死」等等，而造成負面的影響。

因此，我們誠意為大家介紹，一本叫《小魯的池塘》的生死教育繪本。內容講述孩子和父母，如何面對同學因病離世。而透過繪本實施生死教育的好處，就是如果死亡發生得太近、太難開口，繪本就能把距離拉遠，間接地談論死亡，是一個相對舒適的做法。我嘗試為大家總結，學習和討論的重點。：

1. 孩子面對同學的死亡，出現難過、生氣、難以接受的情緒

2. 孩子用自己的方式表達和療癒哀傷，例如寫詩、繼承與離世同學間的任務

3. 老師鼓勵孩子表達對患病同學的關懷，及製作紀念同學的物品

4. 父母用孩子明白的語言作解釋，同理孩子的感受，擁抱孩子的情感

雖然《小魯的池塘》一書講述的，不是同學因家暴而離世的故事，但照顧孩子的哀傷和對對死亡的理解，原則都是相同的。而解釋此家暴案時，我們可以：

1. 家暴是孩子受到家長傷害

2. 不是小朋友不乖，而可能是家長遇到情緒問題

3. 輔導員、醫生可以幫助這些家長

4. 跟孩子說愛他、擁抱他

關於家暴的繪本－－《生氣的男人》

希望在此感謝，我在臺灣唸南華大學生死學研究所時的恩師，臺灣生命教育推手——紀潔芳教授，謝謝您教導我運用繪本實施生死教育，感謝您！

最後，我聯絡上阿駿的父母，她們感激有同學仍一直記得他，並告訴我存放阿駿骨灰的地方。那天我帶著牛仔片、維他奶去探阿駿，謝謝他小學時的陪伴，細說我成長的經過，並告訴他永遠是我最好的朋友。