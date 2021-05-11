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【違反口罩令】西貢區議員葉子祈乘巴士時除口罩　警方今作出票控並予以嚴厲譴責

社會 16:51 2021/05/11

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西貢區區議員葉子祈日前在巴士除口罩而被乘客指罵（影片截圖）

西貢區議員葉子祈日前在巴士上未有正確帶口罩而在與多名乘客發生爭執，警方今日（11日）表示，經調查後，葉子祈涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），並已向法庭申請傳票作出票控。警方嚴厲譴責有關人士用歪理掩飾其自私劣行，並會繼續積極調查事件是否涉及其他罪行，不排除會採取進一步法律行動。

警方今日在Facebook發文，指，警方留意到網上流傳一段影片，片中西貢區議員葉子祈於一輛公共巴士上沒有佩戴口罩，其間葉子祈在巴士車箱內因佩戴口罩問題與人口角，有市民勸喻他佩戴口罩，亦有人向其提供口罩，但他堅決拒絕佩戴，葉行為涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。

警方表示，警方高度重視有公職人員公然藐視法律、罔顧公德。經調查後，警方已於今日向法庭申請傳票票控葉子祈。警方重申，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩。任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元）。

警方亦表示，現時新冠肺炎疫情仍然反覆，在全城齊心抗疫的關鍵時刻，警方對於有公職人員公然無視法紀且罔顧公共衞生的行為表示震驚。警方嚴厲譴責有關人士用歪理掩飾其自私劣行，並會繼續積極調查事件是否涉及其他罪行，不排除會採取進一步法律行動。

日前網上熱傳一段影片，指西貢區區議員葉子祈在巴士梯間與多名乘客發生爭執，葉子祈被指沒有帶口罩，他辯稱有證據證明可獲豁免毋須戴口罩，市民則直斥他影響車上乘客。葉子祈事後解釋，指當時在巴士感到焗促，故除下口罩。

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記者：曾卓鋒

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