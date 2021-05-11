【非禮判囚】乘15歲女兒午睡時非禮　5旬父親認罪囚1年

▲ 5旬父涉非禮15歲女兒，今於區域法院被判囚1年。經濟日報資料圖片

5旬貨倉工人兼保安員乘與15歲女兒獨留家中期間，於女兒午睡時非禮女兒私處，工人早前承認1項非禮罪，今（11日）於區域法院被判囚1年。法官判時透露，案中事主雖然撰信表示已原諒父親，但事後仍害怕面對父親，擔心父親會變本加厲地性侵她或作報復。

涉案父親（51歲）早前承認1項非禮罪，另1項非禮罪則留於法庭存檔。法官今判刑時指，辯方曾求情指妻女均已原諒被告，但法官指出，根據女兒的創傷報告，反映女兒事發後非常情緒化，而這些情緒問題近來已逐漸平靜，因此女兒認為再深究父親犯案的原因也沒有用。

法官續引述報告指，女兒現時仍對身體接觸非常敏感，對於與父親年紀相近的男性感恐懼，亦對於面對父親感到焦慮，擔心父親會變本加厲地性侵她，或就她揭發事件而報復。女兒亦沒有信心可保護自己，認為甚至是身邊的人都不可信賴。

法官又引述被告的心理報告指，被告願承擔責任，但他無法控制其性衝動，對自己行為為女兒帶來的傷害亦理解有限，但心理醫生認為其重犯機會屬低，他需要情緒管理和解難能力方面的協助。

法官認為，雖然事主希望挽回家庭，但她卻無法確保自己與父親共處時的安全，事主欠缺情緒出口，法官因此希望社署及非牟利組織可向事主提供協助。

考慮到本案的猥䙝程度及事主所受的影響，法官以判囚18個月為量刑起點，除被告認罪的扣減外，不會予以額外減刑，因此判被告入獄1年。

案情指，案發當日僅被告與15歲女兒獨留在家中，家中並沒有睡房，案發時女兒躺在被告身旁午睡，女兒感到雙腳寒冷，被告因此為女兒暖腳，並乘機非禮女兒。被告其後更進一步非禮女兒私處，女兒留意到被告的手機上顯示色情圖片。

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記者：楊詠渝