【死因研訊】男子太古廣場墮斃死因研訊　家人指死者事前沒透露不愉快或尋死念頭

▲ 35歲梁凌杰前年於金鐘太古廣場墮斃，死因裁判法院今展開研訊。經濟日報資料圖片

2019年6月反修例運動期間，一名身穿黃色雨衣的男子在金鐘太古廣場墮樓亡，死因裁判法庭今（11日）午續訊。根據入境處紀錄，死者墮樓後約兩個月，死者父母及胞妹經機場離境，至上周仍沒有返港紀錄。死因研訊主任並讀出死者父母及胞妹離境前與警方錄取的口供，供詞指死者事前沒有透露不愉快情緒或尋死念頭。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。死因研訊主任呈上死者父母及胞妹的多份出入境紀錄文件，顯示3人於2019年8月29日經香港國際機場「e-道」離開香港，及至2021年5月4日，即上周亦沒有新的出入境紀錄，顯示3人再無返港。

死因研訊主任讀出警員曾志安的書面供詞，內容提及代表死者父母梁勝、彭蕙霞及胞妹梁凱怡的律師行與警方交涉的過程，於2019年8月27日，即3人離境前2天，家屬在警署落口供。同年12月9日，律師行代表家屬向警方發信查詢調查進度，警方及後回覆正進行調查。及至2021年2月2日，警方聯絡律師行，告知審前覆核詳情；惟至同月25日，即本案審前覆核的前一天，律師行表示不再代表死者家屬。

庭上讀出警方與死者家屬於2019年8月27日錄取的口供內容，其中胞妹供詞稱，她與死者關係良好，但死者事發前沒有透露生活上的不愉快，或尋死的念頭，她亦沒有聽聞死者有情緒問題。

胞妹憶述當晚約11時接到母親來電，得悉警方告知其母親，「你個仔（死者）情緒好唔穩定」，警員並著家人立刻前往律敦治醫院。胞妹最先到達醫院，並得知其胞兄墮樓不治，並留下遺書及身後事意願書，當時她十分驚訝及情緒波動。及後父母亦趕到，3人從醫生口中得知，死者從金鐘太古廣場4樓墮下，心跳一度停頓，全身多處受傷，最終不治。

死者父母的供詞則透露，2人得知死者去世的消息後感震驚及傷心，死者父親更一度因身體不適，而需要接受身體檢查。死者母親供詞透露，死者性格樂於助人，與家人相處融洽，但很少提及時事，死者亦經常陪同家人回鄉探親。

死者父親則在供詞中透露死者曾重讀中五，及後在廣州就讀暨南大學，但第3年時停學及到社會工作。兩人錄口供時均向警方表示，死者事前沒有透露生活上的不愉快或尋死念頭，家人認為死者事前並無異常行為。聆訊明(12日)續。

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記者：林欣樂