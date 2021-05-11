【MIRROR經理人】忙湊「12個仔」忽略家庭感內疚　花姐嘆失去天倫樂大仔抗拒媽媽出名

▲ 花姐在剛過去的母親節因忙於MIRROR演唱會，未能與家人團聚而感到遺憾。

男團MIRROR在九展舉行一連六場演唱會成為城中熱話，今晚（11日）是最後一場。MIRROR經理人花姐（黃慧君）連日來因要監場，連剛過去的母親節也無暇與家人慶祝，身為兩子之母的花姐感到遺憾，幸MIRROR 12子好識做，齊向花姐送上歌曲和鮮花賀母親節，令花姐有感而發。

今年冇辦法同媽咪過母親節，冇機會同大小B一齊，出門口時，心裡面諗，今日大家如果同我講「母親節快樂」可能只會帶俾我一種遺憾。

▲ MIRROR 12子向花姐送上母親節花束。（IG圖片）

不過，在昨晚MIRROR演唱會完場後，「12個仔」在後台給予花姐一個驚喜，既送花又圍著她唱《世上只有媽媽好》，讓花姐非常感動。

大家嘅出現填補咗我嘅缺口，令我感覺溫暖，多謝你哋。MIRROR好多謝你哋嘅花，雖然有啲老土，不過好sweet。

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育有2子 渴望有家庭日

花姐近年成為MIRROR的經理人，12子工作繁多，令花姐忙得不可開交，經常要陪同12子工作及監場。她早前在ViuTV節目《是滴是友》中坦言，因為工作失去了家庭日而感到不開心，自己亦難以選擇不工作。

前排我細仔生日，但我要工作，我冇得揀我唔工作，一定要去。

現年48歲的花姐育有兩子，經已19歲及15歲，一家四口感情好好。在未有MIRROR之前，花姐一直是電視台幕後，有較多時間享受天倫樂，而老公也很重視家庭，希望兩夫妻都能經常在家陪伴兒子成長，每星期又設有家庭日，放假一齊去旅行，但如今花姐已很難做到。

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細仔愛MIRROR 大仔丈夫沒興趣

花姐曾接受傳媒訪問時坦言，因花太多時間照顧MIRROR而令老公不開心，她在家談起MIRROR時，老公也不感興趣。為了「湊12個仔」，花姐變相減少了時間照顧親兒，只能在每朝送兒子返學時見面，坦言為此感到內疚，希望能平衡好工作與家庭。

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現成為金牌經理人的花姐受到「鏡粉」尊敬，行出街都有好多人認得，不過性格內歛的大仔卻不喜歡媽媽成為名人。

大仔好抗拒，如果有人喺街度認到我，佢係唔鍾意、好反感。大仔唔係咁接受到我工作轉變，我都解決緊呢個問題。

幸好細仔都鍾意睇《全民造星》及支持MIRROR成員，透過節目明白媽媽的工作。花姐曾透露做《全民造星》這個節目，正正是想讓細仔知道，要努力追求自己的夢想。細仔說過想做NBA球員，相信自己總有一日會做到。

同場加映︰MIRROR演唱會花絮

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責任編輯︰林綺玲