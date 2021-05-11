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林鄭評分微跌至30.4分　陳茂波錄35.1分為三司最高

政治 17:01 2021/05/11

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林鄭月娥（左）最新評分為30.4分，陳肇始評分則為24分。（陳國峰攝）

香港民意研究所今日公布，特首及問責官員最新民望。特首林鄭月娥評分為30.4分，較上月微跌1.6分。財政司司長陳茂則波錄得35.1分，為三司中最高評分的一人，而13名局長只有1人支持率淨值錄得正數。

林鄭月娥最新評分為30.4分，有42%受訪者給予0分，民望淨值為負54個百分點，數字與半個月前分別不大。

三司方面，陳茂波評分下跌0.7分至35.1分，但繼續成為評分最高的一名司長。政務司司長張建宗評分為30.3分，支持率淨值卻大跌10個百分點至負30個百分點，律政司司長鄭若驊評分則為25分，支持率淨值為負44個百分點，與上月調查相若。

13名局長方面，環境局局長黃錦星評分最高，有29分，其支持率淨值則為2個百分點，是局長中最高的一人，其餘12名局長的支持率淨值，全部為負數。

錄得最低評分的局長為教育局局長楊潤雄，其評分為14分，支持率淨值是負44個百分點，較3月時微跌2個百分點。另外，運輸及房屋局局長陳帆的支持淨值則有顯著上升，升幅達13個百分點，錄得負11個百分點。

今次調查是在本月3至7日進行，由真實訪問員隨機抽樣電話訪問，成功訪1,013名18歲或以上、操粵語的香港居民。

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記者：陳宛彤

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