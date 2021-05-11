  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (週二) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好聲好戲】馮盈盈改善懶音打入總決賽　「孟波」張炳強獲殿堂聲演大獎

娛樂 10:03 2021/05/11

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

馮盈盈打入《好聲好戲》總決賽角逐總冠軍。（取自馮盈盈IG）

由阮兆祥和賴慰玲主持的TVB節目《好聲好戲》，在昨晚（5月10日）播出的一集選出首名可進入總決賽，有機會角逐「傑出聲演」總冠軍的藝人。結果，馮盈盈撃倒強勁對手陳安瑩，順利入總決賽爭總冠軍。

《好聲好戲》在昨晚播出後，馮盈盈於個人IG發文稱：

人最大的對手從來不是別人，而是自己。無論是在運動場上，還是人生的漫漫長路，每個人終歸是要跟自己比賽，挑戰自己，戰勝自己，然後超越自己，把沿途所有的失意和挫敗當作是激勵與磨練。擦乾汗水和眼淚，你唯一要贏的是自己，於這一生，苦苦錘鍊，但求一勝，盡力則無愧。”
《贏自己,比贏別人更重要》

多謝專業評審們投我一票
給我機會繼續與自己比賽
更感激幾位ROUND 1的好戰友
何廣沛 Julian 和 安瑩姐
過程中
我們互相鼓勵 砥礪共行
亦衷心感謝這個《好聲好氣》的舞台
讓我們見證大家的進步
希望各位繼續期待和多多支持
接下來的參賽者們
為他們所付的努力和將會帶來的精彩表演
而拍掌歡呼

（取自馮盈盈IG）

張炳強獲「殿堂聲演」大獎

此外，昨晚《好聲好戲》並頒發「殿堂聲演」大獎予資深配音員張炳強，以表揚他在配音界的貢獻。

張炳強在1980年加入TVB配音組，聲演約10萬部作品，當中代表作包括：《城市獵人》孟波、《包青天》公孫策、《死亡筆記》夜神總一郎、《鋼之鍊金術師》阿姆士唐少校，以及《多啦A夢大電影》系列的大雄爸爸等。

張炳強曾聲演孟波﹑公孫策、大雄爸爸等。（影片截圖）

在汪明荃手中接過獎座的張炳強表示，聲音無論在綜藝節目﹑電影以至紀錄片旁述都是都是非常重要的一環：「這個節目名稱是《好聲好戲》，就是說聲音先行，有聲音才有好戲。」

他回憶稱：「記得很多年前，跟一個電影導演為電影配音，他說這個人的演技不錯，但就是忘記對白，配音後，導演說，你的聲音把他演活了，能夠將一個角色用聲音演活起來，是不是很高興的一件事？」

張炳強又稱，很多人問他從事配音多年會否覺得厭倦，他堅決表示不會並解釋：「因為每個角色都不一樣，如果演繹得好，會很有滿足感，所以我一定會更努力去配好每一個角色。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
12:50 2021/05/05
【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
【好聲好戲】龍天生跟呂良偉陳玉蓮同期出道　演戲不忘進修成榮譽學士
18:00 2021/05/07
【好聲好戲】龍天生跟呂良偉陳玉蓮同期出道　演戲不忘進修成榮譽學士
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
11:37 2021/05/06
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】

你可能感興趣

【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
12:50 2021/05/05
【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】
【好聲好戲】龍天生跟呂良偉陳玉蓮同期出道　演戲不忘進修成榮譽學士
18:00 2021/05/07
【好聲好戲】龍天生跟呂良偉陳玉蓮同期出道　演戲不忘進修成榮譽學士
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
11:37 2021/05/06
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
馮盈盈 賴慰玲 阮兆祥 好聲好戲 配音員 動畫片 電視劇 TVB

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等