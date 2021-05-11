【東京奧運】霍啟剛對轉播權安排落實感開心　江旻憓：屆時更感受到港人支持

▲ 早前曾提出應由港府購買奧運轉播權的港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，對轉播權安排終於落實感到好開心。（資料圖片）

東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年，定於今年7月23日揭幕。政府今日（11日）宣布，已成功斥資購入東京奧運電視轉播權，將交由本港5間持牌電視台免費播放。早前曾提出應由港府購買奧運轉播權的港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，對轉播權安排終於落實感到好開心；而港隊女子劍擊代表江旻憓則指，奧運轉播權落實，相信屆時可更加感受到港人支持。

港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，港隊已經取得超過30張奧運入場券，國家隊亦取得逾250張入場券，好開心轉播權安排終於落實，全港市民可為運動員打氣。他希望未來政府繼續與電視台洽談，做好奧運相關製作，同時推動社區參與，又指政府要有全盤規劃，考慮如何充分利用奧運比賽片段，例如在學校推廣、於康文署場地播放等，利好體育界長遠發展。

港隊女子劍擊代表江旻憓則表示，運動員一直為奧運積極準備，會全力以赴，認為由政府購買轉播權，可令更多本港觀眾安全、安心地觀賽，屆時運動員可更加感受到港人支持。

港隊羽毛球運動員伍家朗說，家人朋友曾計劃親身到東京的比賽現場支持，惟因疫情不能成事，「現在家人朋友都不用擔心如何看到我比賽的轉播。」

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記者：徐紹軒