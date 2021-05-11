  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (週二) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】港府公布10款認可疫苗　至少一半為國產包括國藥、康希諾【附名單】

社會 17:29 2021/05/11

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港府公布10款認可疫苗，至少一半為國產包括國藥、康希諾（資料圖片）

港府早前就完成接種獲認可疫苗後14日的人士，調整由外地來港的檢疫期，相關措施將於明（12日）起生效。食物及衞生局今公布認可疫苗名單，除了本港正供應的德國BioNTech復必泰，及中國科興疫苗外，另有8款疫苗上榜，當中至少有5款疫苗由中國企業生產，包括「安徽智飛龍科馬生物」、「康希諾生物」、「國藥北京生物」、「國藥武漢生物」及「科興」。

另外3款分別為比利時「楊森公司」生產的「強生」新冠疫苗，英國「阿斯利康」及印度的「印度血清研究所」生產的疫苗。8款疫苗中，只有「康希諾生物」的「克威莎」疫苗及楊森公司的「強生」新冠疫苗僅須接種1針，而安徽智飛龍科馬生物的「智克威疫苗」則須接種3針，其餘須均接種2針。

即看最新29間疫苗接種中心：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

相關文章

【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院
22:26 2021/05/09
【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院
【新冠疫苗】復星醫藥與BioNTech合資於內地生產疫苗　許樹昌指如按同一程序測試質量應相同
11:40 2021/05/10
【新冠疫苗】復星醫藥與BioNTech合資於內地生產疫苗　許樹昌指如按同一程序測試質量應相同
【疫苗接種】多個兒科團體指港童漸見社交心理問題　籲成年接種新冠疫苗予兒童生活復常
17:21 2021/05/10
【疫苗接種】多個兒科團體指港童漸見社交心理問題　籲成年接種新冠疫苗予兒童生活復常
【新冠疫苗】港台節目《精靈一點》設疫苗專線　邀專家解答大眾接種疫苗問題
20:40 2021/05/10
【新冠疫苗】港台節目《精靈一點》設疫苗專線　邀專家解答大眾接種疫苗問題
【新冠疫苗】港累計逾108萬人已打首劑　昨7人打針後送院其中1名71歲男子不遵從醫生勸告自行出院
22:48 2021/05/10
【新冠疫苗】港累計逾108萬人已打首劑　昨7人打針後送院其中1名71歲男子不遵從醫生勸告自行出院
【新冠疫苗】消息：新一批復必泰疫苗本周五由德國抵港
今日 15:06
【新冠疫苗】消息：新一批復必泰疫苗本周五由德國抵港
【新冠疫苗】港府公布10款認可疫苗　至少一半為國產包括國藥、康希諾【附名單】
今日 17:29
【新冠疫苗】港府公布10款認可疫苗　至少一半為國產包括國藥、康希諾【附名單】

你可能感興趣

【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院
22:26 2021/05/09
【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院
【新冠疫苗】復星醫藥與BioNTech合資於內地生產疫苗　許樹昌指如按同一程序測試質量應相同
11:40 2021/05/10
【新冠疫苗】復星醫藥與BioNTech合資於內地生產疫苗　許樹昌指如按同一程序測試質量應相同
【疫苗接種】多個兒科團體指港童漸見社交心理問題　籲成年接種新冠疫苗予兒童生活復常
17:21 2021/05/10
【疫苗接種】多個兒科團體指港童漸見社交心理問題　籲成年接種新冠疫苗予兒童生活復常
疫苗 新冠肺炎 經濟 新冠肺炎疫情 科興 疫苗氣泡 BioNTech 北京 中國 德國

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等