【新冠疫苗】港府公布10款認可疫苗　至少一半為國產包括國藥、康希諾【附名單】

▲ 港府公布10款認可疫苗，至少一半為國產包括國藥、康希諾（資料圖片）

港府早前就完成接種獲認可疫苗後14日的人士，調整由外地來港的檢疫期，相關措施將於明（12日）起生效。食物及衞生局今公布認可疫苗名單，除了本港正供應的德國BioNTech復必泰，及中國科興疫苗外，另有8款疫苗上榜，當中至少有5款疫苗由中國企業生產，包括「安徽智飛龍科馬生物」、「康希諾生物」、「國藥北京生物」、「國藥武漢生物」及「科興」。

另外3款分別為比利時「楊森公司」生產的「強生」新冠疫苗，英國「阿斯利康」及印度的「印度血清研究所」生產的疫苗。8款疫苗中，只有「康希諾生物」的「克威莎」疫苗及楊森公司的「強生」新冠疫苗僅須接種1針，而安徽智飛龍科馬生物的「智克威疫苗」則須接種3針，其餘須均接種2針。

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責任編輯：鄧凱文