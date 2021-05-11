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【阿嬌暴肥】鍾欣潼自爆一日食足五餐　阿嬌暴脹背後有不可告人秘密

娛樂 18:05 2021/05/11

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

阿嬌鍾欣潼被揭身形暴脹有原因。

阿嬌鍾欣潼早前參與內地節目《怦然心動20歲》已被發現身形暴脹，被網民形容臉圓圓，更指阿嬌目測至少胖了18公斤。而之後她出席不同的活動亦被路人及粉絲拍下被拍下凸腩巨臀照片，變腫身型成為熱話。

阿嬌出現水桶腰。

【阿嬌暴肥】鍾欣潼騷靚相以示減肥成功？　網民勸勿過度P圖接受自我

阿嬌好友蔡卓妍就曾代為解釋，指阿嬌暴肥是因為受荷爾蒙問題困擾所致。

而阿嬌近日亦在微博分享在上海欣賞時裝騷時，已回復弗爆身形，可是卻又被網友指P圖太勁，仍難忘阿嬌暴脹的畫面。

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為藝術犧牲靚樣

今日有報導指，阿嬌忽然脹爆，原來另有別情，有指阿嬌因接拍新戲，題材較似10多年前韓片《醜女大翻身》，角色需要增肥，故才為藝術而犧牲。

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阿嬌回覆傳媒解釋，接拍前都有曾考慮是否演出，但因覺是難得機會，也想嘗試不同挑戰，最後決定接演。

她又指平時喜歡吃，今次可以名正言順不停食，試過一日食五餐，因過飽致嘔及胃痛抽筋，不過因簽了保密協議，詳情不能透露太多。

同場加映：張敬軒訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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