【東京奧運】消息：5間電視台需答允政府條款　未來一年需自費製作本地體壇節目

▲ 香港游泳代表何詩蓓，已取得50、100和200米自由泳3張東京奧運入場券。（新華社圖片）

東京奧運延至7月23日揭幕，特首林鄭月娥今（11日）宣布購入奧運電視轉播權，交由本港5間電視台免費播放。據悉商營電視台可借機獲取奧運廣告收益之外，也要答允政府一項附帶條款。消息人士稱，各電視台已同意政府條款，奧運會前後約1年，需自費製作體壇特輯，報道本地運動員備戰，以及奧運會之後的體壇動態，推動本地體育發展。

對上一次舉行國際體育盛事，數到2018年8月雅加達亞運，當時臨近揭幕前數周，有線電視才投得轉播權。據了解政府此後一直留意事態發展，得悉過往商營電視台之間競爭激烈，令轉播費搶高，但廣告收入卻未能補貼轉播費支出。而到了東京奧運，主辦單位跟電視台討論時，表明不肯減轉播費，使各台打退堂鼓。在今年3月，國際奧委會決定將東京奧運延至暑假揭幕，政府得悉公眾意願盼收看奧運，決定跟主辦單位接洽，來回多次討論後才達成共識。

今次罕有由政府投得轉播權，據悉理據有三。包括市民有強烈意願，盼收看奧運會；東京與香港時差僅相距1小時，作息環境有利港人收看奧運節目；以及近年本地運動員成績優異，料今屆奧運可力爭獎牌。於是政府從推動本地體育發展為主要考慮，決定出手競投。

至於政府以公帑投得轉播權，是否意味各電視台可乘機於低成本下，賺取奧運龐大廣告收益？據悉政府上周跟各電視台討論時，各台需答允一項條款，才可獲得轉播信號。條款稱，各台在奧運會前後約1年，需自費製作體壇特輯，報道本地運動員備戰，以及奧運會之後的體壇動態，推動本地體育發展。據了解當局以往須運用公帑，向電視台支付有關本地體壇的節目製作費；而今次獲各台同意有關條款下，就毋須動用額外資金。

據悉今次東京奧運轉播權，也包括網上轉播權，各電視台可把現場信號放到網上專頁，讓市民利用手機或平版電腦收看賽事。消息人士稱，收看賽事並非僅透過電視渠道，意味市民有更多形式，於日間觀賞賽事。他強調今屆奧運的收看模式，不應跟以往倫敦、里約奧運般，坐電視機前觀戰作直接比較。

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記者：吳卓峰