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【ERROR自肥企画】193為救鄭嘉欣下體受傷　「港版石原里美」向郭嘉駿獻吻

娛樂 18:49 2021/05/11

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「港版石原聰美」鄭嘉欣任《ERROR自肥企画》嘉賓。

近期MIRROR演唱會熱爆全城外，ViuTV的另一組合ERROR主持的節目《ERROR自肥企画》亦大熱。《ERROR自肥企画》一向玩得夠癲，昨晚（5月10日）播出的一集，遊戲以《侏羅紀公主》為主題，ERROR 4子要找出密碼救出扮「恐龍專家」的鄭嘉欣（Christine）。

曾參加《全民造星III》而被封「港版石原里美」的鄭嘉欣，在遊戲中亦交足戲，不斷大叫向ERROR求救。美女當前，眾人落力找密碼以救佳人。

可是若果ERROR輸入的密碼有錯誤，鄭嘉欣就要被恐龍電擊，結果ERROR成員多次找錯密碼，害靚女鄭嘉欣多次要受電撃之苦。

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193下體受傷

但另一方面ERROR成員亦不好受，因為他們如果被導演所扮的恐龍捉到就要受懲罰。

當中193（郭嘉駿）接受「死亡行星」懲罰時慘被擊中要害，痛得立即倒地苦不堪言，193甚至面青口唇白地在鏡頭前檢查下體，並形容要害被打到「紅咗」。

雖然受「重傷」，幸好193憑手機上網查資料，發現鄭嘉欣身高身高為178cm，與所找到的其中密碼卡數字配合，於是成功救出美人。獲救的鄭嘉欣用手翹實英雄193，又倚在他身邊，最後更獻上「公主之吻」。

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三爺獲公主之吻

可是意想不到平時牙擦擦、口花花的三爺，被吻時反而「硬晒軚」顯得有點害羞，加上他下體受傷不立站直，十分滑稽。

Christine獻吻後也笑問：「冇反應嘅？」阿Dee笑稱：「佢下面冇咗啦嘛，梗係冇反應啦，你明唔明邊個先畀到終身幸福你呀？」

現年28歲的鄭嘉欣以模特兒，在2020年參加ViuTV節目《全民造星III》。

外表甜美的她參賽時即令全場大多男士暈浪，可是卻被花姐不屑指：「你係一個花瓶囉！」結果鄭嘉欣在50強止步，不過成功靠參加《全民造星III》而令更多人認識。

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同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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