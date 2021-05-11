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【體壇損失】69歲保齡球名宿車菊紅離世　曾勇奪本港「亞運第一金」

社會 18:51 2021/05/11

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車菊紅於2010年曾接受經濟日報訪問，展示獎牌。（資料圖片）

本地保齡球名宿車菊紅昨日（10日）病逝，終年69歲。車菊紅曾為本港三征亞運，其中1986年漢城亞運，歷史性首次為香港奪得「亞運第一金」。

車菊紅身故消息傳出後，有傳媒今日（11日）往車菊紅生前寓所求證，其女兒應門稱不願多談，心情未平伏，或交保齡球總會交代消息。

車菊紅1952年出生，代表香港出戰亞運3次。1978年曼谷亞運首次將保齡球列作競賽項目，車菊紅首次出戰亞運，即於國際舞台打響頭炮，勇奪兩面銅牌，包括女子個人賽，以及三人團體賽。

接著一屆亞運不設保齡球賽，到了1986年漢城亞運再復辦，當時車菊紅於女子個人賽，以1,165分勇奪金牌，是本港於亞運會歷史上首面金牌，屬於「零的突破」；車菊紅再於女子優秀賽贏得銀牌，返港時獲市民熱烈歡迎。1986年亞運，港隊奪1金1銀3銅，創下港隊當時歷來最佳成績。之後車菊紅於1992年亞洲保齡球錦標賽，再奪三人賽金牌；1996年因傷患退役。

民政事務局局長徐英偉對於車菊紅辭世表示深切哀悼，向其家人致以慰問。徐英偉表示，車菊紅是香港體壇先鋒人物，屢創驕人成績，成為後輩典範，貢獻宏大。她的離世是香港體壇一大損失，將永遠懷念她。

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記者：吳卓峰

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