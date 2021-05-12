【慳錢大法】每周買餸一次3年慳足35萬　日本媽媽5大慳家省時煮飯秘技

▲ 有日本媽媽每周買餸一次，三餐限用約70元，3年來慳足約35萬。

一家幾口的生活費不少，媽媽們都要審慎理財，安排好家庭開支，以免超出預算。日本有一位媽媽持家有道，每周只買餸一次，三餐限用1,000日圓（約70港元），3年來慳足500萬日圓（約35萬港元）。她在節目上分享慳錢及省時煮飯秘技，媽媽們可以參考。

這位日本媽媽野乃子可說是慳家達人，她早前於日本綜藝節目《プロの家は凄いはず！》透露與丈夫育有一對子女，不過3年前丈夫因工作壓力而沉迷打機，又不時借錢課金，加上當時兒子剛出生，家裡開支增加，更令家庭經濟陷入困境。

▲ 野乃子與丈夫育有一對子女，是名副其實的慳家達人。

野乃子平日忙於打理家頭細務，照顧丈夫與孩子的起居飲食，面對當時的財政難題，精打細算的她只能在家庭開支著手，慢慢摸索出自己一套慳錢及省時煮飯絕招。日本一般四口家庭一周的伙食費用約為17,000日圓（約1,200港元），而野乃子一家只是7,000日圓（約500港元），她在3年間節省約500萬日圓（約35萬港元）。

5大慳家省時煮飯秘技

媽媽在節目上分享了自己獨門的慳錢及及省時煮飯方法，綜合有以下5大秘訣︰

1. 一次過買一周食物

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2. 善用透明收納盒放食材

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3. 預先煮好一周餸菜

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4. 平價食材加創意煮食

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5. 冷凍食材包易保存

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責任編輯：王明芳