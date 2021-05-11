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【校園衝突】男學生疑因不滿被罰留堂推跌女教師　聖公會呂明才中學就網上流出影片報警

社會 18:57 2021/05/11

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薄扶林聖公會呂明才中學向TOPick證實片中人士為該校師生。

薄扶林聖公會呂明才中學疑發生學生推跌教師事件，據網上流傳影片顯示，一名男學生疑不滿被「罰留堂」，欲離開課室，但遭一名女教師阻止，二人拉扯期間，該名教師疑被推跌在地。

校方向TOPick記者證實片中為該校師生，事件於本學年發生，校方已於上月就網上流出相關影片報警，望可保護師生及學校。教育局稱，得悉學校已按其訓輔機制作跟進，以協助有關學生明白過錯及改善行為。

薄扶林聖公會呂明才中學向TOPick證實片中人士為該校師生。（資料圖片）

Facebook近日流傳一段影片，長約半分鐘，事發於一間課室內，背景聲嘈雜，疑有多名學生圍觀及舉機拍攝。片段顯示，一名男學生身穿校服、背著書包，走到課室門前，曾多次向門柄伸手，嘗試開門離開，但遭女教師以身體阻擋門口，並舉手示意學生返回課室內，說：「你行埋一邊，我畀你走！」

片段顯示雙方爭持約10多秒，該名學生未有聽從教師指示，突然以雙手拉住教師衣袖，並高叫「走開呀！」此時教師亦有伸手疑捉住學生的書包肩帶。二人拉扯期間，教師疑遭推開，鏡頭一轉，該名穿著長裙的女教師已跌坐在地上，背後亦嘩聲四起。片尾顯示疑被推跌女教師狀似無大礙，自行步出課室，另一名在課室外的女教師亦上前交涉。

師生衝突事件連環圖：

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事後有聲稱是涉事男學生同班同學的網民留言稱，事件或導致校方考慮要求該學生退學。有網民則認為該名女教師阻止學生離開亦「有問題」，應以通知家長或記過等方法處理，「個miss自己攞嚟，佢唔肯留堂咪由得佢，等校長處理，使乜同佢鬥力」，甚至質疑教師涉嫌「禁錮」學生。

涉事的薄扶林聖公會呂明才中學梁副校長回應TOPick記者查詢表示，事件於本學年較早前發生，校方已於上月就有關網上影片通知警方，希望保護師生及學校，現階段交給警方處理。被問到涉事學生有否受到處分，梁副校稱不便透露，僅澄清校方沒有要求涉事學生退學，但對於有網民質疑教師處理手法等，他仍以保護生為由拒絕進一步回應。

教育局回覆表示，局方於去年底接獲學校報告，得悉學校已按其訓輔機制作出跟進，以協助有關學生明白過錯及改善行為，並支援有關教師。局方會繼續與校方保持緊密聯絡，提供適切的支援。

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記者：馮琪雅

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